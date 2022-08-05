Tecno представил смартфон SPARK 9 PRO

Бренд смартфонов и умных устройств Тecno анонсировал в России новинку SPARK 9 PRO. Линейка смартфонов SPARK делает ставку на современный дизайн, доступную цену и развитые функции.

Благодаря процессору MediaTek Helio G85 на базе с Android 12 HiOS 8.6, SPARK 9 PRO обеспечивает плавность работы. А система повышения производительности Super Boost 2.0 предназначена для максимального игрового погружения. На российском рынке доступна версия с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Фронтальная камера на 32 Мп предоставляет расширенные возможности для ночных снимков. Благодаря технологии биннинга, происходит объединение четырех пикселей в один, что позволяет повысить светочувствительность матрицы. Также селфи-камера может похвастаться обновленной функцией бьютификации и возможностью создания портретных снимков (эффекта боке).

Tecno SPARK 9 PRO

Для фото- и видеовозможностей в Тecno SPARK 9 Pro предусмотрена тройная камера. Основной модуль на 50 МП оснащен технологией TETRACELL. Преимуществом технологии является возможность работы камеры в режиме объединения пикселей. Камера считывает показания четырех ячеек, как один большой пиксель. В итоге четыре пикселя, каждый размером 0,64 мкм, создают один большой пиксель размером 1,28 мкм, что позволит захватить больше света и получить более яркие и светлые фотографии. Помимо основного модуля SPARK 9 PRO оснащен портретным модулем на 2 МП и ИИ-объективом.

В новинке также оптимизирован режим Super Night Mode 3.0: с помощью искусственного интеллекта и алгоритма оптимизации слияния нескольких кадров получаются яркие детализированные ночные снимки. Для селфи фотографий в смартфоне предусмотрена дополнительная кольцевая подсветка в экране, которая обеспечивает равномерную подсветку лица даже в условиях низкой освещенности.

SPARK 9 PRO оснащен IPS экраном 6.6 дюйма FHD+. Узкая рамка и тонкий корпус 8,42 мм, яркая матовая поверхность корпуса, напоминающая мерцающие песчинки, препятствуют появлению отпечатков пальцев. SPARK 9 PRO поставляется в трех цветовых решениях – Квантовый черный, Голубой бурано, Цифровой шторм.

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Tecno SPARK 9 PRO поступит в продажу 8 августа 2022 г., рекомендованная розничная цена составит 15990 руб.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет вещей), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные устройства и техника AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.