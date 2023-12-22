Представлены Tecno Spark 20 Pro и Tecno Spark 20 Pro+

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил две модели новой серии смартфонов Spark 20 – Spark 20 Pro и Spark 20 Pro+. Оба устройства имеют улучшенные характеристики по сравнению с моделями предыдущего поколения. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Spark 20 Pro

Spark 20 Pro оснащен 108-мегапиксельной камерой, значительно улучшенной по сравнению с 50-мегапиксельной камерой предыдущего Spark 10 Pro. Фронтальная камера 32 МП с тремя температурными режимами вспышки поддерживает функцию Glowing Selfie, функцию восстановления портретов с помощью искусственного интеллекта и широкий угол обзора 88,9°.

Spark 20 Pro

Spark 20 Pro оснащен процессором MediaTek Helio G99. Большой объем встроенной памяти 256 ГБ можно расширить еще на 1 ТБ с помощью карты microSD (приобретается отдельно). Оперативная память 12 ГБ имеет возможность виртуального расширения еще на 9 ГБ с технологией Memory Fusion.

Устройство доступно в нескольких вариантах расцветок: «Голубая заря», «Черное сияние», «Золотой закат» с задней панелью, изготовленной по технологии Glitter Sand 2.0 и «Зеленый бриз» с задней панелью из экокожи Magic Skin 2.0.

Spark 20 Pro+

Spark 20 Pro+ — это принципиально иная версия флагмана серии смартфонов Tecno. Смартфон выделяется изогнутым AMOLED-экраном 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, камерой 108 МП, а также процессором MediaTek Helio G99. Помимо того, это первый смартфон Tecno с предустановленной новой операционной системой HiOS 13.6 на базе Android 14.

Spark 20 Pro+

Совсем скоро Spark 20 Pro и Spark 20 Pro+ будут доступны на российском рынке.

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Tecno — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах на пяти континентах. В продуктовом портфолио Tecno – смартфоны, наушники, ноутбуки и другие умные устройства.