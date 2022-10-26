Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, выпустил лимитированную версию Spark 9 Pro Sport Edition. Designworks — компания BMW Group, приняла участие в разработке финального дизайна новинки. В новом корпусе угадываются дизайн знаменитого автомобиля и элементы серии Spark.

«Совместная работа с такой компанией, как Tecno, вдохновляет. Теперь у нас есть возможность сосредоточиться на другой стороне образа современного человека – смартфоне. Несмотря на разницу в масштабах, смартфоны и автомобили многое объединяет: они отражают индивидуальность пользователя, на них ежедневно полагаются миллионы людей. К тому же, это яркие средства самовыражения», — сказал Андре Де Салис, креативный директор по промышленному дизайну в Designworks.

Sport Edition получил все основные функции Spark 9 Pro: 32-мегапиксельную фронтальную камеру, чипсет MediaTek Helio G85 и экран 6,6 дюйма Full HD+.

Spark 9 Pro Sport Edition

Сине-белая цветовая гамма Spark 9 Pro Sport Edition символизирует кристаллы вечного льда. Синяя часть рисунка предстает элементом футуризма.

Full HD+ экран благодаря высокому разрешению 1080х2408 пикселей обеспечивает комфортный визуальный охват. В дополнение к символичному дизайну, смартфон оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой, с поддержкой технологии объединения пикселей 4 в 1, что повышает светочувствительность матрицы. Теперь ночные селфи станут еще ярче и детальнее. Spark 9 Pro Sport Edition сделает яркий снимок даже при плохом освещении.

Качество селфи повышается благодаря распознанию сцен при помощи ИИ, есть поддержка бьютификации и ночной режим съемки.

Основная ИИ-камера 50 МП также гарантирует пользователю качественные снимки.

С Tecno Spark 9 Pro Sport Edition даже в темноте можно передать всю красоту окружающего мира, благодаря специальным алгоритмам ночной съемки и поддержки ИИ. Любители ночной съемки также оценят объемную вспышку. Она создает равномерное трехмерное освещение для портретных снимков и фото крупным планом. Смартфон поддерживает режим HDR, который помогает снимать контент в высоком качестве, когда свет располагается позади объекта съемки. Высокое разрешение матрицы на 50 МП позволяет делать четкие и детализированные снимки.

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В Spark 9 Pro Sport Edition установлен процессор MediaTek Helio G85. Аккумулятор 5000 мАч и быстрая зарядка 18 Вт гарантируют длительную работу телефона при интенсивном использовании.

В Spark 9 Pro Sport Edition установлен Android 12 и HiOS 8.6. Это знакомый пользователям набор функций, которые упрощают ежедневное использование смартфона. Память 128 ГБ + 4 ГБ позволяет хранить в телефоне большую коллекцию роликов и фотографий. Функция оптимизации Super Boost 2.0 помогает избавиться от ненужных файлов и оптимизирует объем памяти смартфона.

Spark 9 Pro Sport Edition доступен в продаже с 26 октября 2022 г. в магазинах «Билайн» и «М.Видео», а также в Ozon по рекомендованной розничной цене 12 990 руб.

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