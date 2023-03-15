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Смартфоны Tecno Spark Go 2023 поступили в продажу в России

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, объявил о старте продаж бюджетных смартфонов Spark Go 2023 в России.

Смартфоны отличаются большим 6,6-дюймовым HD+-экраном, расширенным объемом встроенной и оперативной памяти 64 ГБ + 3 ГБ/4 ГБ, а также энергоемким аккумулятором 5000 мАч и разъемом USB Type-C.

Spark Go 2023 дарит еще больше возможностей для общения с близкими и создания контента. Так объем встроенной памяти 64 ГБ позволяет свободно загружать музыку, фото и видео. Оперативная память 3 ГБ / 4 ГБ с возможностью расширения до 7 ГБ обеспечивает более плавную работу смартфона.

Spark Go 2023 оснащен ёмким аккумулятором 5000 мАч в комплекте с зарядкой USB Type-C на 10 Вт. Можно не бояться, что смартфон разрядится в самый неподходящий момент.

Широкий дисплей с детализированным изображением сделает видеозвонки и переписки в мессенджерах приятнее. Благодаря искусственному интеллекту, который автоматически приглушает яркость ночью, и режиму защиты глаз, вред для зрения снижается к минимуму. Spark Go 2023 также выделяется двумя технологичными способами разблокировки — сканером отпечатка пальца на тыльной стороне корпуса и разблокировкой по лицу.

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Основная 13 Мп и фронтальная 5 Мп камеры с двойной вспышкой обеспечат яркие снимки. С помощью искусственного интеллекта основная камера создает детальные фотографии с отличной цветопередачей.

Spark Go 2023 обладает современным дизайном благодаря закругленному блоку камер, тонкому корпусу и изящному геометрическому узору. Смартфон представлен в трех цветах — черная сталь, небесно-голубой и фиолетовый туман.

Spark Go 2023 64 ГБ + 3 ГБ с поддержкой NFC будет доступен за 8490 руб. До 24 апреля смартфон можно приобрести по промоцене 6990 руб. в официальном магазине Tecno на Ozon, в сети электроники DNS, а также в магазинах «Мегафона», МТС, «Билайна», «М.видео» и у других официальных партнеров.

В ближайшее время в продажу также поступит вторая версия Spark Go 2023 без поддержки NFC с объемом памяти 64 ГБ + 4 ГБ.

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