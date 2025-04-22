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В России представлен смартфон Redmi A5: мощная камера и улучшенная производительность в новом дизайне

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Redmi A5 — смартфон с обновленным дизайном, улучшенной камерой и широким дисплеем, предназначенный для тех, кто ценит практичность и эстетику. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Redmi A5 отличается элегантным внешним видом, подчеркивающим его визуальную привлекательность благодаря стильной плоской рамке и новому дизайну модуля камеры с металлической рамкой. Смартфон представлен в нескольких изысканных цветах: «черная ночь», «золотой песок», «зеленое озеро» и «синий океан». Благодаря корпусу толщиной всего 8,26 мм2, Redmi A5 отлично выглядит и при этом его удобно держать в руке.

Redmi A5 оснащен широким 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц3, что обеспечивает по-настоящему захватывающий процесс просмотра видео, веб-страниц или чтения. Технология wet touch помогает сохранять отзывчивость дисплея даже при касании влажными пальцами. А сертификация TÜV Rheinland и функция DC dimming свидетельствуют о бережном отношении к зрению, делая использование смартфона комфортным даже в течение длительного времени.

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В России представлен смартфон Redmi A5: мощная камера и улучшенная производительность в новом дизайне

Новинка значительно расширяет возможности съемки благодаря своей мощной 32-мегапиксельной двойной камере с искусственным интеллектом. За счет крупного сенсора, который улавливает на 18% больше света, чем предыдущее поколение, ночная съемка отличается улучшенной детализацией, обеспечивая яркие и четкие снимки в условиях низкой освещенности. Усовершенствованная восьми-мегапиксельная селфи-камера четко передает черты лица и делает естественные снимки. В то же время кольцо мягкого света, создаваемое подсветкой дисплея, позволяет пользователям делать качественные селфи даже при приглушенном свете. Благодаря этим продуманным инновациям Redmi A5 позволяет без особых усилий запечатлевать и сохранять воспоминания, будь то живописный вид или мимолетный момент.

Redmi A5 выполнен на базе восьмиядерного процессора UNISOC T7250, имеет объем оперативной памяти до 8 ГБ5 и легко справляется с многозадачностью, обеспечивая бесперебойную работу приложений. Оснащенный аккумулятором емкостью 5200 мАч6, смартфон поддерживает более 20 ч воспроизведения видео и более девяти ч игр без подзарядки, что предоставляет возможности пользования в течение всего дня.

Для дополнительного удобства Redmi A5 предлагает безопасный доступ с помощью бокового сканера отпечатков пальцев и функции разблокировки по лицу. Кроме того, благодаря 3,5-мм разъему для наушников пользователи могут наслаждаться высококачественным звуком.

Redmi A5 доступен в цветах «черная ночь», «золотой песок», «зеленое озеро» и «синий океан» в торговых сетях «М.Видео-Эльдорадо», «МегаФон», МТС, Ozon, «Ситилинк», «Технопарк», Beeline, Xiaomi Store, «Онлайн трейд»: 3 ГБ + 64 ГБ по рекомендованной розничной цене 6,49 тыс. руб.; 4 ГБ + 128 ГБ⁸ по рекомендованной розничной цене 7,99 тыс. руб. Цветовые решения могут отличаться в зависимости от продавца или региона. Фактические размеры отдельных устройств могут отличаться. Все характеристики зависят от конкретного устройства. Частоту обновления можно настроить до 120 Гц для поддерживаемых приложений.

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