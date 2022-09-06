Xiaomi выпустила мобильник дешевле 5000 рублей на чистом Android без лишнего софта. Видео

Xiaomi вернула к жизни смартфоны А-серии, но на этот раз под дочерним брендом Redmi. Первый мобильник под названием Redmi А1 стоит меньше 5000 руб., но при этом поставляется с батареей на 5000 мАч и большим HD-экраном. Радикально сэкономить пришлось на процессоре, фотокамерах и объемах памяти – у телефона всего 2 ГБ ОЗУ, в следствие чего он поставляется с Android без дополнительных приложений.

Невероятно дешевая новинка Xiaomi

Компания Redmi, дочерний бренд Xiaomi, открыла новую линейку сверхдешевых смартфонов Redmi A. Первым ее представителем стала модель Redmi A1, анонсированная в Индии и стоящая менее 5000 руб. по актуальному курсу.

Redmi A1 – это смартфон самого базового уровня, какой только можно представить в 2022 г. Разумеется, в нем нет TN-экрана – эти устаревшие матрицы остались в далеком прошлом. Мобильник укомплектован IPS-панелью, но вот хорошим объемом памяти он похвастаться не может.

В Индии Xiaomi показала лишь одну комплектацию Redmi A1 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Именно она стоит 6499 рупий или 4940 руб. по курсу ЦБ на 6 сентября 2022 г. Появятся ли другие версии этого устройства пока неясно. Также нет данных, собирается ли Xiaomi выпускать Redmi A1 в России. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям Xiaomi и ожидает ответа.

Потенциальный король сверхбюджетного сегмента выглядит так

В магазинах Индии Redmi A1 появится 9 сентября 2022 г., спустя два дня после премьеры новых устройств компании Apple. Приобрести его можно будет в черном, голубом и светло-зеленом оттенках корпуса. Сам корпус выполнен из обычного пластика.

На что способен смартфон за 5000 рублей

Во внешнем виде бюджетность Redmi A1 выдают два фактора – гигантские рамки по всему периметру экрана и отсутствие сканера отпечатков пальцев. Его нет ни сзади, ни в кнопке включения.

Экран смартфона – это IPS-панель на 6,52 дюйма по диагонали со стандартным для недорогих устройств 2022 модельного года разрешением 1600х720 пикселей. Это формат HD+. В дисплее есть крупный вырез под фронтальную камеру на 5 МП.

Тыльную часть корпуса смартфона украшает двойной блок камер. Основной сенсор снимает в разрешении 8 МП, а дополняет его 2-мегапиксельный датчик глубины для портретных снимков.

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За основу смартфона Redmi A1 Xiaomi взяла древний процессор MediaTek Helio A22. Он вышел более четырех лет назад, летом 2018 г., и за счет этого высокие результаты в современных бенчмарках ему недоступны.

В AnTuTu 9 MediaTek Helio A22 выдает около 89,4 тыс. баллов. Результат в GeekBench 5 – всего 540 баллов в многоядерном режиме, а в одноядерном – и вовсе в пределах 160. CPU производится по 12-нанометровому техпроцессу и выдает частоту до 2 ГГц на четырех ядрах Cortex A53.

В качестве модуля ОЗУ в Redmi A1 используется чип LPDDR4x, а все пользовательские данные хранятся в микросхеме памяти еММС 5.1.

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К прочим спецификациям мобильника относятся два слота под SIM-карты, оба с поддержкой 4G. Есть однодиапазонный Wi-Fi, модуль Bluetooth 5.0,вход под наушники 3,5 мм, а также медленная 10-ваттная зарядка для большого аккумулятора на 5000 мАч.

Обзор Redmi A1

Тип разъема зарядки неизвестен. С учетом цены Redmi A1 и предельной мощности зарядки можно предположить, что в смартфоне используется устаревший microUSB 2.0.

Никакого Android

Аппаратные возможности смартфона указывают на то, что он поставляется с прошивкой, не перегруженной ни дополнительными оболочками, ни фирменными утилитами Xiaomi. Кроме того, объем оперативной памяти в 2 ГБ не позволяет Redmi A1 работать на полноценной версии ОС Android. Google еще в конце 2020 г. запретила устанавливать ее на все устройства с объемом памяти меньшим или равным 2 ГБ.

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Таким образом, гаджетам начального уровня суждено поставляться с Android Go – урезанной версией Android, лишенной части функций, но зато потребляющей минимум системных ресурсов, что критически важно при столь крошечном объеме ОЗУ. Платформу Android Go Google продвигает с весны 2017 г.

Остается открытым вопрос наличия на Redmi A1 прошивки MIUI. Она сама по себе требовательна к аппаратным ресурсам, так что есть вероятность ее отсутствия в данном смартфоне.

На это косвенно намекает и литера «А» в названии смартфона. У Xiaomi есть давно заброшенная линейка MI A, состоящая из трех номерных моделей, которые работают на чистом Android и не подозревают о существовании MIUI. Кроме того, в конце лета 2022 г. появилась информация о желании Xiaomi вернуться к выпуску недорогих смартфонов без своей фирменной оболочки. Правда, речь шла о новом суббренде в дополнение к Redmi и Poco, но компании ничего не мешает провести эксперимент на уже имеющихся в ее распоряжении марках смартфонов.

По данным портала GizmoChina, MIUI в Redmi A1 все же нет. Зато Android Go обновлена до версии 12.