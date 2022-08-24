Xiaomi начинает выпуск супердешевых смартфонов на чистом Android под совершенно новым брендом

Xiaomi запустит новый суббренд дешевых смартфонов в дополнение к Redmi и Poco по цене до 19 тыс. руб. Их отличительной чертой станет отсутствие прошивки MIUI – вместо нее будет чистый Android, как на смартфонах линейки Mi A, в настоящее время закрытой.

Одного бренда всегда мало

Компании Xiaomi приписывают намерение запустить новую линейку недорогих смартфонов для технических энтузиастов. Как пишет портал The Mobile Indian, сразу после своего появления новая серия может перерасти в полноценный бренд. Три с половиной года назад подобное произошло с популярной линейкой смартфонов Xiaomi Redmi.

По предварительным данным, новая серия устройств Xiaomi будет схожа по цене с гаджетами Redmi и Poco. Основной упор компания сделает на смартфоны как на наиболее востребованные портативные устройства, но не исключено появление еще и недорогих планшетов. У Xiaomi есть опыт в этом – под собственным брендом она выпустила несколько поколений планшетов Mi Pad, тепло принятых пользователями.

Новый суббренд нужен Xiaomi для захвата рынка смартфонов для техногиков

Название новой серии или бренда на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Вопрос цены

По информации The Mobile Indian, новые устройства Xiaomi будут стоить в диапазоне от 15 тыс. рупий до 25 тыс. рупий (11,3 тыс. руб. – 18,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 августа 2022 г.). В России и ряде других стран мира в этом сегменте популярностью пользуются смартфоны Xiaomi линейки Redmi Note.

Первые подробности

Доподлинно пока неизвестно, зачем Xiaomi понадобился еще один бренд недорогих смартфонов. Она присутствует в базовом сегменте рынка с гаджетами Redmi, успешно отбиваясь от конкурентов в лице той же Realme. Также у нее есть бренд недорогих смартфонов Poco, созданный в 2018 г. для соперничества с компанией OnePlus.

В плане техники пока неясно, чем именно будущие устройства планируют выделяться на фоне прочих мобильников Xiaomi. Предполагается, что собирать их будут на процессорах среднего сегмента, в частности, на Qualcomm Snapdragon серии 700.

Зато программная составляющая как минимум одно отличие все же получит. Все современные смартфоны Xiaomi неизменно поставляются с прошивкой MIUI – надстройкой над Android, в разы повышающей удобство пользования смартфоном и привносящая в Android массу полезных и востребованных функций. К примеру, это возможность блокировки доступа в интернет тем или иным приложениям, чтобы те не расходовали трафик и не отправляли третьим лицам персональные данные.

Устройства нового бренда, с высокой долей вероятности, MIUI не получат. Своей отдельной прошивки, по всей видимости, им тоже ждать не стоит – работать они, скорее всего, будут на чистом Android.

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Подобное для Xiaomi хоть и не типично, но и не ново. У нее есть линейка смартфонов Mi A, состоящая на август 2022 г. из трех поколений устройств. Все они работают на обычном Android, но Mi A3 вызвал массу нареканий из-за «сырой» прошивки, которую Xiaomi так и не смогла починить, даже выпустив немалое количество апдейтов. Появление устройств Mi A было совместной с Google инициативой Xiaomi. В августе 2020 г. она без объяснения причин отказалась от дальнейшего развития своей А-серии.

Что задумала Xiaomi

Как пишет The Mobile Indian, после закрытия серии Mi A у Xiaomi не осталось смартфонов на чистом Android, ориентированном на техногиков. Этот сегмент рынка в масштабах всего мира крошечный, но в некоторых странах, например, в Индии, подобные устройства пользуются большим спросом.

Вероятно, новый суббренд заменит линейку Mi A, оборвавшуюся на модели Mi A3

Xiaomi пока что упускает этот рынок. В той же Индии на нем преобладают устройства Google Pixel, а также смартфоны Nokia и Motorola.

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, Xiaomi не только уберет из новых смартфонов MIUI и свои предустановленные приложения, но и расширит сроки выпуска обновлений ПО. Например, модель Mi Max 3, вышедшая в 2018 г., не получает апдейты с весны 2021 г., то есть обновления прошивки для нее выходили на протяжении менее трех лет. Примерно столько же длился релиз апдейтов безопасности.

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Для грядущих новых устройств Xiaomi готовит расширенную техническую поддержку. Прошивка для них будет получать обновления в течение трех лет, а система безопасности – в течение четырех лет.