Xiaomi начинает российские продажи смартфонов Redmi 8 и Redmi 8A. Цены

Xiaomi официально запустила в продажу в России два новых смартфона Redmi 8 и Redmi 8A. Оба смартфона оснащаются аккумулятором емкостью 5000 мАч. Redmi 8 и Redmi 8A также имеют дисплей с диагональю 6,22 дюйма и каплевидным вырезом, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 5 и обладающий технологией фильтрации синей составляющей подсветки, сертифицированной компанией TÜV Rheinland.

Redmi 8 получил основную двойную камеру 12+2 МП с поддержкой портретного режима и определения сцен при помощи ИИ, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Redmi 8A предлагает систему из двух камер: основной на 12 МП и фронтальной на 8 МП.

В продажу обе новинки поступают 11 ноября и предлагаются в трех цветовых вариантах: «Черный оникс», «Синий сапфир» и «Красный рубин».

Цена Redmi 8A с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища составила 8990 рублей, Redmi 8 доступен по цене 9990 рублей за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ и 11 990 рублей за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Смартфоны можно приобрести в онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у всех розничных партнеров.