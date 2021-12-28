«М.Видео-Эльдорадо»: в 2021 г. Xiaomi Redmi 9A стал самым продаваемым смартфоном в России

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, составила рейтинг наиболее популярных у россиян брендов и моделей смартфонов за 2021 г. Уже десятый год к ряду лидером по объему штучных продаж в России является Samsung. Второе место по итогам года впервые займет Xiaomi (включая суббренд Poco). На третью строчку среди производителей поднимется Apple. В пятерку ведущих производителей также войдут китайские realme (впервые) и Honor, успешно запустивший в конце года серию Honor 50.

С учетом текущего уровня продаж на российском рынке бестселлером среди моделей смартфонов в этом году станет бюджетный Xiaomi Redmi 9A (32 ГБ). В рейтинг также входят iPhone 11 (128 ГБ), Samsung Galaxy A12 (32 и 64 ГБ) и Xiaomi Redmi 9 (64 ГБ). При этом по совокупному объему продаж самой продаваемой является линейка Samsung Galaxy A12. В денежном выражении в топ-5 оказались только устройства Apple: iPhone 11 (128 и 64 ГБ), iPhone 12 (128 ГБ), iPhone 12 Pro Max (256 ГБ) и iPhone 12 Pro (128 ГБ).

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», рынок смартфонов в России за 11 месяцев 2021 г. показал рост примерно на 27%. Объем рынка по итогам 2020 г. составил порядка 570 млрд руб., таким образом, в 2021 г., при сохранении этой динамики, спрос может достичь порядка 720-730 млрд руб. В натуральном выражении продажи на российском рынке могут составить порядка 30-31 млн штук, чуть ниже 2020 г., но на уровне 2019 г. Наиболее высокую динамику показывают смартфоны выше 50 тыс. руб – продажи могут вырасти год к году на 70% в штуках и 75% в деньгах.