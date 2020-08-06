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Смартфон Redmi 9A поступил в продажу в России. Цена. Фото

Техника

Xiaomi объявила о старте продаж Redmi 9A в России.

Новый смартфон оснащен большим дисплеем с диагональю 6,53 дюйма, обеспечивающим полное погружение, и аккумулятором повышенной емкости на 5000 мАч, который удовлетворит потребности пользователей, для которых особенно важно время автономной работы.

Redmi 9A получил восьмиядерный игровой чипсет MediaTek Helio G25, который обеспечивает бесперебойную повседневную работу. Он также оснащен оптимизированной 13-мегапиксельной основной камерой с искусственным интеллектом, которая может быстро и легко снимать четкие изображения в различных ситуациях.

Смартфон Redmi 9A поступил в продажу в России по цене 7990 руб. за версию 2 ГБ + 32 ГБ.

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Новый Redmi 9A

Приобрести смартфон можно в фирменном магазине Mi.com, официальных магазинах Mi Store, а также у розничных партнеров по всей стране.



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