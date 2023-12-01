Xiaomi выпустила гигантский и супердешевый телевизор

Под маркой Redmi, принадлежащей Xiaomi, вышел доступный 75-дюймовый смарт-ТВ А75 2024. Это преемник модели А75 2022, который стал лучше с точки зрения электроники, но при этом подешевел более чем на 10%.

Xiaomi дает возможность сэкономить

В Китае начались продажи анонсированного в октябре 2023 г. смарт-ТВ Redmi A75 2024. Выпускающая его компания Xiaomi предлагает его по очень низкой цене – 2999 юаней или 37,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 декабря 2023 г.

С учетом диагонали экрана, составляющей 75 дюймов или почти 191 см, цена сравнительно невысока. Для примера, в российской сети DNS самый доступный смарт-ТВ с такой диагональю на момент выхода материала стоил 49 тыс. руб., в «Ситилинке» – 70 тыс. руб.

Пока нет информации, собирается ли Xiaomi продавать Redmi A75 2024 за пределами Китая, но вероятность этого есть. Например, смартфоны и многочисленные аксессуары Redmi продаются во многих странах мира, а в России, к тому же, можно приобрести и ноутбуки этого бренда.

Фото: Xiaomi Redmi A75 2024

Также на российском рынке доступны смарт-ТВ, которые Xiaomi продает под своей основной маркой.

Когда прогресс очевиден

Телевизор А75 2024 является улученной версией модели А75 2022, вышедшей, как сообщал CNews, в апреле 2022 г. За полтора года смарт-ТВ не изменился внешне, но очень поменялся внутренне, получив более современную электронику.

Так, в ревизии 2022 установлен накопитель на 8 ГБ, а объем оперативной памяти равен 1,5 ГБ, что по нынешним меркам уже недостаточно. В модели с индексом 2024 встроенная память вмещает 32 ГБ информации, а оперативная память имеет объем 2 ГБ. Телевизор работает на прошивке Android TV, которой такого количества ОЗУ достаточно, в отличие от обычного Android для смартфонов и планшетов.

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Не исключено, что в новом ТВ установлен процессор, отличный от используемого в ревизии 2022, но Xiaomi не предоставляет информацию о его модели. По базовым спецификациям они идентичны – это два 4-ядерных чипа с ядрами ARM Cortex A35. В новой версии упоминается встроенная в процессор 2-ядерная графика G31 MP2

Что еще изменилось, так и это цена. Redmi A75 2022 на старте продаж стоил 3400 юаней (42,1 тыс. руб.) против 2999 юаней за А75 2024. Новая модель более, чем на 10% дешевле.

Экран на максимум, звук на минимум

Свою новинку Redmi оснастила дисплеем на базе матрицы IPS со стандартными для таких панелей углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Разрешение высокое, несмотря на цену – 3840х2160 пикселей, что соответствует формату 4К, он же Ultra HD.

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Согласно официальным спецификациям, экран телевизора имеет частоту обновления 120 Гц, что нехарактерно для моделей среднего ценового сегмента. С такими показателями он пригоден для современных динамичных видеоигр, на что указывает и наличие порта HDMI 2.1, позволяющего реализовать все возможности консолей Sony PS5 и Microsoft Xbox Series X. Точность цветопередачи у Redmi A75 2024 – Delta E < 2, глубина цвета – 10 бит.

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В то же время звук в телевизоре базовый, и в сравнении с А75 2022 он вообще не претерпел изменений. Его генерируют все те же два динамика по 10 ватт каждый, то есть в итоге звуковая система в смарт-ТВ имет формат 2.0.

Прочие спецификации

Новый Redmi A75 2024 получил по два порта HDMI и USB-A и по одному S/DPIF и AV. Подключиться к нему «по воздуху» можно посредством Bluetooth 5.0 или Wi-Fi 802.11ac (поддерживаются диапазоны 2,4 и 5 ГГц), а по проводу – через Ethernet.

Телевизор потребляет 230 Вт в пике и может размещаться как на горизонтальной поверхности, так и на стене. Для настенного монтажа потребуется система крепления с поддержкой VESA 400x400.

Redmi A75 2024 весит около 22 кг и имеет толщину 353 мм вместе с ножками-подставками. Габариты модели составляют 1668 мм в ширину и 1039 мм в высоту с учетом ножек и 965 мм без них. Рамка экрана телевизора выполнена из металла.