«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Redmi A5

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi A5. Стоимость новинки в «М.Видео-Эльдорадо» — от 6 490 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфон представлен в нескольких изысканных цветах: «черная ночь», «золотой песок», «зеленое озеро» и «синий океан». Корпус получил толщину всего 8,26 мм.

Redmi A5 оснащен 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Технология wet touch помогает сохранять отзывчивость дисплея при касании влажными пальцами. А сертификация TÜV Rheinland и функция DC dimming свидетельствуют о бережном отношении к зрению.

Основная камера – 32-мегапиксельная, двойная, с искусственным интеллектом. За счет крупного сенсора, который улавливает на 18% больше света, чем предыдущее поколение. Селфи-камера – 8-мегапиксельная.

Redmi A5 выполнен на базе восьмиядерного процессора UNISOC T7250, имеет объем оперативной памяти до 8 ГБ, оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч, поддерживает более 20 часов воспроизведения видео и более 9 часов игр без подзарядки.

Redmi A5 предлагает безопасный доступ с помощью бокового сканера отпечатков пальцев и функции разблокировки по лицу. Кроме того, есть 3,5-мм разъем для наушников.

Redmi A5 доступен в цветах «черная ночь», «золотой песок», «зеленое озеро» и «синий океан» в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» по цене: 3 ГБ + 64 ГБ — 6 490 руб.;

4 ГБ + 128 ГБ — 7 990 руб.