Разделы

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

Жители Железнодорожного района Орла получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету   

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного фиксированного интернета в городе Орле. Интернет на скорости до 500 Мбит/с стал доступен более 5000 семей, живущим в многоквартирных домах Железнодорожного района.

Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом устройстве у каждого члена семьи. Кроме того, орловцы могут также подключить пакетный тариф, включающий мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ, что позволяет дополнительно экономить до 10 тыс. руб в год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Людям важно с комфортом пользоваться привычными сервисами – смотреть фильмы, заниматься онлайн с репетиторами, работать и учиться в удаленном режиме, причем делать это одновременно всей семьей. Со скоростью 500 Мбит/с все это возможно. И более 60% орловчан-абонентов МТС сразу объединяют домашние интернет и ТВ, мобильную связь и онлайн-кинотеатр, чтобы экономить семейный бюджет», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

В 2022 г. МТС активно строила высокоскоростную сеть в новостройках, например, в ЖК «Московский парк», «Болховский», «Аквамарин», а также обновляла существующую интернет-сеть до скорости 500 Мбит/с во всех районах города. В результате к высокоскоростному домашнему интернету в Орле может подключиться каждая вторая семья, проживающая в зоне покрытия МТС.

Проверить возможность подключения домашнего скоростного интернета по конкретному адресу можно на сайте МТС.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2023
ритейл

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создана технология, которая решает всеобщую проблему Wi-Fi и делает его сверхбезопасным

В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против

Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах

В Москве подорожал домашний интернет. Расценки

Смотреть онлайн бесплатно. Ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии

Google в одно мгновение сломает каждый 20 сайт интернета. Доступ к десяткам миллионов ресурсов будет закрыт

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще