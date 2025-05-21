Украина ударила беспилотниками по крупному российскому полупроводниковому заводу

Полупроводниковый завод в Орловской области получил повреждения в результате ночной атаки украинских БПЛА. Здание завода повреждено, итоговый ущерб подсчитывается. Завод выпускает электронную компонентную базу, ориентируясь в первую очередь на заказчиков из сферы обороны.

Новый удар по полупроводниковому производству

Украинские беспилотники повредили здание российского завода по производству полупроводников, расположенного в Болхове Орловской области. Об этом официально сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В результате массированного вражеского удара БПЛА в городе Болхове были повреждены несколько жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. В настоящее время местное отделение проводит работы по устранению последствий воздействия», – сообщил Клычков.

Губернатор региона отдельно подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет. Однако он не раскрыл масштабы повреждения здания завода и не сообщил, как случившееся повлияло на его работу.

БЗПП Атакован российский завод по производству полупроводников

Атака на Орловскую область произошла в ночь с 20 на 21 мая 2025 г. Силами ПВО над территорией региона удалось сбить 53 украинских беспилотника.

Завод с полувековой историей

Атакованное украинцами производств – это «Болховский завод полупроводниковых приборов» (БЗПП). Свою работу он начал в 1968 г., 57 лет назад. Расположен в г. Болхов Орловской области.

Как пишет РБК, во главе предприятия на протяжении 20 лет, с 2005 г. ,стоит Вячеслав Поярков. К настоящему моменту завод имеет очень широкий ассортимент выпускаемой продукции – он состоит приблизительно из 200 элементов электронной компонентной базы.

На сайте завода указано, что его продукция поставляется более 300 предприятиям России.

Сообщение Андрея Клычкова

Завод выпускает интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, знакосинтезирующие индикаторы, микросборки и многокристальные модули, и пр. Как пишет РБК, его продукция используется для производства различных видов вооружения.

БЗПП числится в Сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным РБК, завод отгружает свою продукцию «для более 500 предприятий оборонной и космической промышленности».

За десятилетия развития завод освоил множество технологий производства полупроводников. Среди них – гальваническое покрытие никелем, золотом, напыление тонких пленок металлов, точечная сварка, создание внутренних соединений при помощи тонких (толщиной до 150 мкм) алюминиевых и золотых проволок, литьевое прессование и пр.

Цель номер один?

Украина очень часто атакует российские полупроводиковые заводы. Например, в январе 2025 г. украинские БПЛА ударили по заводу «Группа Кремний Эл», одному из крупнейших в России производство чипов.

В результате атаки завод был вынужден приостановить работу. БПЛА нанесли ему ощутимый урон – были повреждены часть помещений, а также склад, на котором располагалась часть готовой продукции. Помимо этого, были нарушены производственные цепочки.

Завод «Кремний Эл» расположен в Брянске. Этот город неоднократно становился целью Украины, равно как и сам завод. Январская атака не была первой – как сообщал CNews, ранее Украина направила на него свои дроны в конце октября 2024 г.