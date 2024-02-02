В Тульской области МТС развернула «ковер» LTE в столице русской пастилы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении очередного этапа строительства сети в Белеве Тульской области. Благодаря запуску новой базовой станции в южной части города средняя скорость мобильного интернета МТС в столице русской пастилы выросла более чем на 25%, а покрытие сети LTE на территории города стало бесшовным. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бесшовное или ковровое покрытие LTE позволяет абонентам непрерывно пользоваться скоростным интернетом в любой точке Белева. Местные жители могут беспрерывно общаться по видеосвязи, смотреть онлайн-видео в HD-качестве, дистанционно работать и учиться, пользоваться соцсетями и мессенджерами в часы пик.

Проведенные работы позволили обеспечить высокую скорость передачи данных даже в тех местах, где традиционно большое число пользователей одновременно выходят в сеть — в районе железнодорожной и автостанции, художественно-краеведческого музея имени П.В. Жуковского, центра развития культуры и туризма.

После запуска сплошного покрытия LTE в Белеве скорости МТС выросли и в районе Музея пастилы «Старые традиции», который ежегодно посещает несколько тысяч человек. В нем регулярно проходят экскурсии и мастер-классы по изготовлению знаменитой белевской пастилы, плетению коклюшечного кружева, изготовлению игрушек из глины и бересты. Гости едут из Москвы, Орла, Калуги, Брянска, Курска, городов Урала и Сибири.

«Мы внимательно следим за трендами в туризме, и белевские музеи как раз попадают в разряд небольших «теплых» хранилищ истории с домашним уютом, которые становятся особенно популярными. Второй тренд – короткие туры, туры выходного дня, благодаря которым растет поток туристов в небольшие города в области из крупных населенных центров. Общий поток туристов за сезон может быть сопоставим с численностью населения таких городков, поэтому мы превентивно устанавливаем дополнительное оборудование в местах массового посещения людей и увеличиваем качество голосовой связи и мобильного интернета. Путешественники даже из городов-миллионников не должны заметить разницы», — сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

«Несмотря на то, что Белев город древний, стоящий в стороне от шумной жизни, мы стараемся соответствовать запросам туристов на современные технологии. Мы ведем сайт и соцсети, у нас можно заказать экскурсию, действуют онлайн-считыватели банковских и «Пушкинских» карт. Кроме того, город в большом количестве посещают автотуристы на личном транспорте. Они обычно предварительно знакомятся с городом и музеями в сети, слушают аудиогиды, и потом путешествуют по городу с помощью навигатора. Наличие связи делает наш город привлекательнее для туризма», – сказала директор Белевского районного художественно-краеведческого музея им. П. В. Жуковского Юлия Внукова.

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С запуском новой базовой станции в южной части Белева дополнительное покрытие сети LTE получили выезды из города в направлении Болхова и Одоева, а также пять сел вокруг: Фатьяново, Сестрики, Мишенское, Кализна и Пахинские Выселки.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.