Связь «МегаФона» стала доступна жителям еще 60 малых сел Курской области

Более 13 тыс. жителей малых деревень и сел, в том числе приграничных районов, теперь могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения «МегаФона», современными цифровыми сервисами и совершать вызовы по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. Оператор расширил покрытие 4G в регионе в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры активировали среднечастотный диапазон 4G, который обеспечит стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы клиенты могли выходить на связь в любое время в удобном формате. Скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с. Этого достаточно для получения и отправки электронной почты, оформления госуслуг, загрузки и просмотра видео в высоком качестве, общения в соцсетях и мессенджерах. Кроме того, оператор прокачал голосовую связь, активировав средне и высокочастотные диапазоны, в которых звуковой сигнал проникает через стены с минимальными потерями в качестве.

В контур 4G оператора попали населенные пункты более чем 20 муниципальных образований: Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Обоянского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Тимского, Фатежского, Хотутовского и Щигровского районов.

В числе прочих скоростной мобильный интернет оператора появился в деревне Кекино и селе Ржава Глушковского района, где в общей сложности проживает около 200 человек. Местным жителям стали доступны звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

Расширение цифрового охвата больше всего затронуло Кореневский район. Мобильный интернет «МегаФона» и голосовая связь оператора пришли в села Александровка, Благодатное, Толпино, Верхняя Груня и деревни Колычевка и Гавриловка. Село Благодатное славится самой большой колонией белых аистов, которые гнездовались в 2024 г. на территории региона. При этом Курская область стала лидером в Центральной России по количеству красивых белых птиц, считающихся символом мира и возрождения.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши абоненты были на связи со своими друзьями и родственниками и могли пользоваться всеми цифровыми сервисами. Для этого мы развиваем сеть с помощью государственных программ и за счет собственных инвестпроектов. Например, с начала года мы модернизировали более 70 базовых станций в областном центре, а сейчас устранили цифровое неравенство в 60 отдаленных населенных пунктах», – отметил директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.

Также на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора – Yota.