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Индексная книга (каталог) CNews*
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Постников Алексей


06.03.2025 Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций в Курске 1
22.06.2005 РБК СОФТ: лизинг требует комплексных ИТ-решений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Постников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8993 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Microsoft Corporation 24695 1
КамАЗ Лизинг - КамАЗ Лизинговая компания 7 1
PCHome 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9356 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
Армада - РБК Лизинг 16 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
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