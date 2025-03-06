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Постников Алексей
|06.03.2025
|Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций в Курске 1
|22.06.2005
|РБК СОФТ: лизинг требует комплексных ИТ-решений 1
Постников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8993 1
|Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
|Microsoft Corporation 24695 1
|Армада - РБК Лизинг 16 1
|Fujitsu Pocket LOOX 81 1
|Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
|Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
|Левина Мария 1 1
|Маринина Ольга 1 1
|Глущенко Александр 1 1
|Невзорова Екатерина 1 1
|Бабаевская Елена 1 1
|Вартазарян Тигран 1 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Аитов Тимур 197 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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