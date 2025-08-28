«МегаФон» прокачал связь на ключевых трассах Курской области

Курские автомобилисты теперь могут пользоваться устойчивой связью и скоростным мобильным интернетом на участках пяти крупнейших автодорог региона. Инженеры «МегаФона» запустили базовые станции в нескольких населенных пунктах вдоль трасс межмуниципального и федерального значения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Одна из таких транспортных магистралей – трасса Р-298, которая напрямую связывает Курскую и Воронежскую агломерации и является частью европейского маршрута Е38 и азиатского маршрута AH61. Кроме того, эта дорога является связывает практически всех регионов и районов Черноземья. Благодаря новому телеком-объекту, запущенному в деревне 2-е Красниково с населением около 20 человек, увеличилось покрытие сети на прилегающем участке автодороги Р-298. По оценке Росавтодора, интенсивность движения в некоторых местах может достигать 35 тыс. автомобилей в сутки.

Инженеры «МегаФона» обеспечили новое покрытие сети в селе Дичня Курчатовского района и вдоль региональной дороги. Кроме того, оператор запустил базовые станции в деревне Ворошнево Курского района, через которую проходит трасса федерального значения М-2 «Крым». Еще одним местом, где модернизирована сеть, стала трасса Курск–Льгов в районе поселка Прямицыно. Через него также проходит двухпутная тепловозная линия, обеспечивающая пригородное сообщение.

Запуск новых телеком-объектов вблизи решил несколько задач: водители и пассажиры получили надежный сигнал и мобильный интернет даже в часы интенсивного дорожного движения и теперь смогут пользоваться цифровыми сервисами в пути, строить маршрут, связываться с экстренными службами в случае необходимости.

«Летом активность на дорогах возрастает, и Курская область – не исключение. Часы пик фиксируются по пятницам, когда многие отправляются за город или в другие регионы, и в воскресенье, когда возвращаются в областной центр. Дополнительное покрытие и высокоскоростной интернет позволят водителям и пассажирам оставаться на связи, прокладывать маршруты в навигаторах и безопасно координировать поездки в условиях повышенной нагрузки на дорогах. Кроме того, более 10 тысяч местных жителей в деревнях и селах получили дополнительный цифровой комфорт: в Дичне, Петровском, Ворошневе, Прямицино и деревне 2-е Красниково скорость мобильного интернета после проведенных работ выросла в среднем на 20% и доходит сейчас до 50 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.