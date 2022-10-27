«Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей Курской области

С начала 2022 г. оператор «Мегафон» модернизировал около 20% базовых станций стандарта LTE в Курской области. Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц снизило нагрузку на инфраструктуру в местах с наибольшей плотностью абонентской активности и усилило проникновение радиосигнала внутри помещений.

Благодаря увеличению частотной полосы до 15 МГц выросла емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей. Помимо улучшения качества передачи данных, модернизация сети расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Работы затронули крупные города региона — Курск, Железногорск, Курчатов, Рыльск, Льгов, а также районные центры Поныри, Обоянь, Солнцево, Мантурово, Медвенку, Конышевку, Черемисиново, Прямицыно, Кшенский и Фатеж.

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«С начала года инженеры компании провели масштабную работу по улучшению качества передачи данных в регионе. Основная задача модернизации — увеличение емкости сети для снижения нагрузки. Это позволяет большему числу наших абонентов одновременно быть онлайн и дает пользователям стабильно высокое качество голосового соединения и передачи данных. Абоненты уже оценили улучшения и стали активнее пользоваться мобильным интернетом: объем дата-трафика в нашей сети по сравнению с прошлым годом вырос в 1,5 раза», — сказал директор «Мегафона» в Курской области Сергей Чекунов.