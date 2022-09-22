ЦСМС и Sitroniсs Group будут развивать спутниковый мониторинг рыбопромысловых судов

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и Sitroniсs Group (входит в АФК «Система») подписали соглашение о развитии сотрудничества по обеспечению дистанционного спутникового мониторинга рыбопромысловых судов и акваторий для сохранения водных биоресурсов, государственного надзора за торговым мореплаванием в районах промысла.

Подписи под документом поставили начальник ЦСМС Александр Михайлов и президент Sitronics Group Николай Пожидаев. Подписание состоялось в присутствии главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

Подписанный документ определяет сотрудничество ЦСМС и компании Sitroniсs Group в следующих областях: создание и развертывание на орбите группировки спутников с приемниками данных автоматической идентификационной системы (АИС), получение данных АИС, их интеграция в существующие системы, разработка комплексного решения по сбору и предоставлению данных АИС потребителям. Кроме того, стороны будут осуществлять взаимодействие по разработке спутникового и наземного оборудования для проведения эксперимента по передаче коротких сообщений на суда, развертыванию наземных станций приема данных АИС со спутников Sitroniсs Group в российских регионах, в том числе на базе имеющейся инфраструктуры ЦСМС.

Соглашение также закрепляет возможность сотрудничества по дистанционному зондированию Земли с радиолокационных и оптических спутников в будущем.

«Мы определили широкий спектр направлений сотрудничества с компанией Sitroniсs Group, и каждое из них является перспективным с учетом взятого курса на импортозамещение, в том числе в космосе. Данные АИС и данные дистанционного зондирования Земли со спутников будут использоваться для оперативного мониторинга судов и акваторий», — отметил начальник ЦСМС Александр Михайлов.

«Мы рады заключить сегодня соглашение с Центром системы мониторинга рыболовства и связи. Это ключевой отраслевой потребитель наших спутниковых данных. Компетенции и накопленный опыт ЦСМС позволят в рамках нашего партнерства в кратчайшие сроки реализовать масштабный проект для технологического суверенитета в информационном обеспечении рыбопромысловой отрасли», — отметил президент Sitroniсs Group Николай Пожидаев.

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Sitroniсs Group представила российский сверхкомпактный спутник формата CubeSat 3U, аналоги которого и будут обеспечивать работу отечественной системы автоматической идентификации судов (АИС).

Компания планирует запустить 70 космических аппаратов, оснащенных приемниками АИС в период до 2025 г. Получение таких данных имеет все возрастающую актуальность в связи с освоением Северного морского пути, развития судоходства на водных транспортных коридорах.

Данные АИС включают: название и принадлежность судна (государство), тип и статус, номер IMO (номер в International Maritime Organisation), координаты местоположения, курс и скорость судна, дату и время получения данных, а также порт назначения. Сервис, который компания Sitronics Group планирует предоставлять при помощи своей группировки спутников АИС и береговых земных станций позволит контролировать судоходство в пределах охраняемых объектов и идентифицировать суда, причастные к загрязнениям водной поверхности, планировать судоходство, в том числе в операциях по спасению судов, терпящих бедствие, бороться с нелегальным промыслом.