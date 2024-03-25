«Ростелеком» сертифицировал «СКИТ.СП» на соответствие требованиям Минцифры России

Единая автоматизированная система паспортизации, анализа и мониторинга эксплуатации объектов недвижимости «Ростелекома» («СКИТ.СП») прошла сертификацию на соответствие требованиям Минцифры России к системам управления и мониторинга ресурсов сетей электросвязи, что доказывает высокую технологичность и функциональную зрелость продукта. Решение предназначено для оптимизации операционных затрат на эксплуатацию объектов недвижимости. «СКИТ.СП» — полностью отечественная разработка, созданная силами внутренней команды компании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система «СКИТ.СП» позволяет автоматизировать управление объектами недвижимости. Она собирает и анализирует данные, контролирует показания приборов учета и может интегрироваться с тысячами датчиков и систем управления разных производителей. Для эффективной эксплуатации недвижимости «СКИТ.СП» автоматически собирает данные о потреблении тепловой энергии, состоянии систем пожарной безопасности, потреблении топлива в котельных и другие. Решение внесено в реестр отечественного ПО Минцифры России.

«При совершенствовании программных модулей мониторинга системы “СКИТ.СП” мы уделяем особое внимание качеству, полноте и консистентности данных, получаемых с территориально-распределенных объектов недвижимости. Положительные результаты испытаний, выполненных аккредитованным органом по сертификации, повышают уровень доверия к работе нашего программно-аппаратного комплекса», — сказал вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.

«Мы стремимся сделать наши офисы комфортными, безопасными и энергоэффективными. В масштабах бизнеса “Ростелекома” сложно представить достижение этих целей без использования современных отечественных цифровых технологий. Единая информационная система “СКИТ.СП” обеспечивает прозрачность управления объектами недвижимости. С ее помощью мы можем анализировать большие объемы данных и принимать взвешенные управленческие решения», — сказала административный директор «Ростелекома» Жанна Соколик.

«Ростелеком» уделяет особое внимание импортозамещенным программным продуктам, делая акцент на собственные разработки. Сегодня компания предлагает более 30 корпоративных информационных систем. «СКИТ.СП» органично дополняет продуктовую линейку. Опыт внедрения и использования этого решения в «Ростелекоме» подтверждает его эффективность и привлекательность для заказчиков.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.