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HeadHunter объявляет о мерах поддержки работодателей и соискателей

Рынок труда сегодня сталкивается с новыми вызовами и испытаниями, пройти которые можно только вместе и объединив усилия. HeadHunter создал пространство для работодателей и соискателей — инициативы HeadHunter: про поддержку, заботу и помощь в преодолении всех сложностей, с которыми могут столкнуться в нестабильной ситуации те, кто ищет работу, и те, кто ищет сотрудников. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Поддержка для компаний

- Тем, кто вынужден расстаться с сотрудниками, HeadHunter предлагает воспользоваться сервисом «Первая помощь» для трудоустройства соискателей, лишившихся рабочих мест. С его помощью расставание становится похоже на смену работы с использованием всех технологий HeadHunter, а компании могут сохранить лояльность сотрудников.

- Продление срока действия вакансий для малого бизнеса. HeadHunter понимает, как сильно поменялись планы у многих предпринимателей. Сервис автоматически продлил на месяц срок действия пакетов вакансий, если работодатель купил их в период с 14 февраля по 14 марта 2022 г. Их можно опубликовать позже, когда работодатель будет готов к поиску новых сотрудников.

- Бесплатный шаблон опроса сотрудников на платформе обратной связи kakdela, чтобы компании могли сориентироваться в ситуации внутри и позаботиться о себе и коллегах: мониторить настроения, собирать просьбы и поддерживать тех, кому трудно. Компании могут провести любой опрос и получить 500 первых ответов бесплатно до 20 апреля 2022 г. Достаточно нажать «Создать опрос» и войти под логином и паролем работодателя на сайте HeadHunter.

- Онлайн-встречи с разговорами о важном. Самое важное в непростое время — вооружиться нужной информацией, которая поможет справиться с неопределенностью. Именно поэтому HeadHunter запускает серию вебинаров «Стабильные HR-практики для нестабильного времени» о том, что позволит компаниям преодолевать вызовы новых реалий: подбор и удержание сотрудников в кризис, грамотная психологическая поддержка персонала, предиктивная аналитика рынка труда, актуальные HR-инструменты и многое другое. Все это — в формате живого диалога с работодателями.

- Обзоры рынка труда — как и прежде, аналитики внимательно отслеживают ситуацию на рынке труда: теперь HeadHunter делает обзоры раз в две недели.

Поддержка для соискателей

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- Сервис продолжает выпускать бесплатные вебинары с полезными советами и рекомендациями от опытных карьерных экспертов и топовых специалистов из различных сфер рынка труда.

- Поиск работы в телефоне – последняя версия мобильного приложения HeadHunter позволяет находить работу и подработку в любое время и в любом месте.

- Telegram-каналы HeadHunter – сервис делится сотнями новых вакансиями в разных сферах деятельности – от ИТ до рабочего специальностей.

Все меры поддержки собраны в едином пространстве, которое HeadHunter будет дополнять, добавляя в него новые инициативы.

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HeadHunter — аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России. Вся инфраструктура — локальная, на собственных серверах компании в московских дата-центрах. Безопасности данных ничего не угрожает. У HeadHunter нет никаких критичных завязок на иностранные сервисы. Это исключает сбои или приостановку проектов компании. Все установленные на телефон приложения HeadHunter как для соискателей, так и для работодателей — работают. Развитие продуктов и сервисов HR-экосистемы HeadHunter не остановится. HeadHunter продолжает наполнять их новыми возможностями и обновлять функционал.

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