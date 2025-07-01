Axenix помог группе компании ITMS повысить операционную эффективность ИТ

Консалтинговая компания Axenix завершила проект по повышению операционной эффективности ИТ-функции для группы компаний ITMS. За два месяца специалисты Axenix проанализировали ИТ-инфраструктуру, разработали модель Центра компетенций «1С» и предложили решения по повышению операционной эффективности за счет реорганизации процессов и внедрения новых моделей управления. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Группа компаний ITMS, российский производитель табачной и никотинсодержащей продукции, обратилась к экспертам Axenix с комплексной задачей по оптимизации совокупной стоимости владения ИТ-функцией (ТСО). ITMS провела миграцию с SAP на «1С», параллельно повышая эффективность управления инфраструктурой и распределения ИТ-бюджета.

В рамках проекта эксперты Axenix проработали несколько ключевых инициатив, направленных на оптимизацию ТСО. Первым этапом стало создание Центра компетенций «1С» с нуля. Команда Axenix провела серию интервью с ключевыми сотрудниками, проанализировала текущие процессы и подготовила три подхода к организации Центра компетенций «1С»: полный аутсорсинг, гибридную модель и полный инсорсинг.

После расчетов был выбран гибридный вариант, который позволил сократить зависимость от подрядчиков, сохраняя необходимую гибкость. Эксперты Axenix разработали организационную структуру Центра, прописали ключевые роли, включая архитекторов, разработчиков и администраторов практики «1С», а также рассчитали численность команды и совокупную стоимость владения на трехлетнюю перспективу.

Параллельно велась работа по анализу ИТ-инфраструктуры. Группа компаний ITMS рассматривала три варианта: существующую облачную модель (IaaS), colocation и строительство собственного ЦОДа. Специалисты Axenix провели детальный расчет TCO для каждого варианта, учитывая не только прямые затраты, но и косвенные факторы, такие как масштабируемость и безопасность. Анализ показал, что облачная модель остается оптимальной, но компании необходимо пересмотреть тарифные планы у текущих провайдеров, оптимизировать использование ресурсов за счет выявления неэффективно задействованных мощностей и внедрить систему мониторинга для предотвращения переплат.

Также команда Axenix проанализировала процессы управления портфелем проектов компании. Специалисты распределили инициативы по ключевым группам — маркетинговые и производственные, аналитические и корпоративные системы — и для каждой категории предложили конкретные меры повышения эффективности.

Дополнительно был разработан комплексный процесс управления запросами от бизнеса, включая систему приоритезации инициатив и контрольные точки для оценки их эффективности.

По итогам проекта ITMS получила, собственный Центр компетенций «1С» и оптимизированную облачную инфраструктуру.

«Сотрудничество с Axenix помогло нам совершить качественный скачок в управлении ИТ. Создание Центра компетенций 1С открыло новые возможности для бизнеса, обеспечив гибкость в адаптации решений под наши быстро меняющиеся потребности, а детальный анализ инфраструктуры подтвердил правильность нашего курса на облачные решения, но с существенно возросшей эффективностью. Важно, что мы получили не разовые улучшения, а устойчивую систему управления, которая будет приносить пользу годами», — отметил Игорь Кривошеев, директор департамента ИТ группы компаний ITMS.

«Проект с ITMS потребовал комплексного подхода — мы последовательно проработали все ключевые аспекты ИТ-функции от создания полноценного Центра компетенций «1С» до оптимизации облачной инфраструктуры. Такой объем работ требовал слаженных действий десятков специалистов разных профилей. Важно, что все решения были взаимосвязаны — изменения в одном направлении учитывали влияние на другие процессы. Всесторонний подход позволил не только достичь запланированных показателей эффективности, но и создать сбалансированную систему, которая будет поддерживать развитие компании в долгосрочной перспективе», — сказал Андрей Толстов, старший менеджер департамента «Стратегия» компании Axenix.