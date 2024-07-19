«Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России

«Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России. Оператор сфокусируется на вопросах развития индустрии спутникового вещания и межотраслевого взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».



Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Триколор» Владимир Трунов вошел в состав членов Общественного совета при Минцифры России. Это позволит вносить предложения и поднимать актуальные вопросы с учетом мнения и профессиональных интересов участников телеком-рынка.

На заседании 17 июля участники Совета уже наметили план работы. Алексей Гореславский в качестве нового председателя утвердил в том числе создание отдельной комиссии по развитию сетей связи и инфраструктуры связи, комиссии по поддержке IT-индустрии, развитию отечественных продуктов и обеспечению информационной безопасности.

«Для меня большая честь войти в состав Общественного совета при Минцифры России. Статус члена Совета позволяет на высоком уровне поднимать важнейшие вопросы развития индустрии спутникового вещания, деятельности операторов платного телевидения и другие темы, лежащие в плоскости межотраслевого взаимодействия. Уверен, что смогу принести практическую пользу в работе Совета за счет своего профессионального опыта и накопленной экспертизы», — сказал директор по взаимодействию с органами государственной власти «Триколор» Владимир Трунов.

Участники Совета отдельно выделяют открытую работу консультативного органа. Планируется, что работа будет вестись не только на заседаниях, но и в постоянном онлайн-режиме. Так, в ближайшее время будет запущен публичный ресурс в социальных сетях для публикации принятых решений, анонсов мероприятий и рейтинга для отслеживания качества работы членов Совета.