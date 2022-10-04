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«Лаборатория Касперского» расскажет о киберзащите бизнеса в России на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги»

«Лаборатория Касперского» примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги». На мероприятии спикеры обсудят замену решений иностранных вендоров, покинувших Россию, и влияние этого процесса на отечественный ИТ-рынок.

С докладом «Киберзащита бизнеса в России. Как обеспечить стабильность бизнеса в новых условиях» выступит руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев. Он расскажет об особенностях импортозамещения на рынке кибербезопасности, представит решения для замены продуктов от западных игроков, в частности Kaspersky Optimum Security, а также решения для защиты виртуальных сред, промышленной инфраструктуры, корпоративной почты и веб-трафика.

«Стабильность сегодня на стороне отечественных игроков ― российские решения способны обеспечить непрерывность бизнес-процессов и гарантировать соблюдения требований регуляторов. В частности, все продукты нашей компании предполагают комплексный и в то же время индивидуальный подход. Мы можем предложить компаниям разных размеров и из различных отраслей ту защиту, которая будет соответствовать их конкретным потребностям», ― комментирует Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского».

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