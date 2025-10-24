Бизнес под угрозой: 64% россиян, зарабатывающих на хобби, сталкивались с попытками взлома аккаунтов

Когда человек начинает зарабатывать на своем увлечении, возрастают и киберриски. Согласно опросу «Лаборатории Касперского», большинство россиян, развивающих хобби, за последний год сталкивались с подозрительной активностью на личных или корпоративных устройствах. Среди опрошенных, которые превратили эту активность в основной источник заработка, в том числе в виде бизнеса, с попытками взлома личных аккаунтов в соцсетях сталкивались 64%, а среди тех, кто занимается им просто для души, — 43%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос «Бизнес из хобби: как россияне монетизируют увлечения и относятся к рискам безопасности в сети» был проведен OMI по заказу «Лаборатории Касперского» в I квартале 2025 г. В нем приняли участие 1688 жителей городов-миллионников в России в возрасте 22-65 лет, имеющих увлечения.

Аналогичная ситуация и с попытками взлома электронной почты (55% и 31%), а также мессенджеров (51% и 28%). Это говорит о том, что, когда пользователь начинает активно продвигать результаты своего увлечения, создает тематические страницы в соцсетях, увеличивает число подписчиков, он становится более привлекательной целью для злоумышленников. Риски, как финансовые, так и репутационные, особенно возрастают, если человек превращает свое хобби в полноценный бизнес.

«Социальные сети — один из главных инструментов для демонстрации своих увлечений и продвижения бизнеса на их основе. В случае взлома злоумышленники могут получить доступ к платежным данным, личным перепискам и другой ценной информации. Поэтому пользователям важно обеспечивать защиту всех своих цифровых аккаунтов: использовать сложные уникальные пароли и регулярно их обновлять, настроить двухфакторную аутентификацию, установить защитную программу. По мере развития своего дела предпринимателям необходимо постепенно выстраивать систему безопасности: водить строгую парольную политику, регулярно сохранять резервные копии важных данных, ограничивать доступы к конфиденциальным ресурсам, уделять внимание обучению сотрудников», — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом в «Лаборатории Касперского».

Для защиты «Лаборатория Касперского» рекомендует начинающим бизнесменам: осторожно относиться к слишком заманчивым предложениям от незнакомцев, которых якобы заинтересовал тематический блог или канал о хобби; регулярно повышать уровень цифровой грамотности, а если у пользователя есть свой бизнес и сотрудники, организовывать для них курсы и тренинги; разработать подробный план реагирования на киберинциденты, задокументировать роли и ответственность сотрудников в случае ИБ-инцидентов; ввести систему поощрения для приходящих системных администраторов за отсутствие киберинцидентов. Это необходимо для того, чтобы сторонние специалисты, отвечающие за широкий спектр ИТ-задач, более ответственно относились к выбору ИБ-решений и реализации стратегии по защите компании; установить надежную защитную программу.