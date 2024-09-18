EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный. Теперь возможности по обнаружению и реагированию на киберугрозы в продукте доступны при работе с операционными системами Linux и macOS в дополнение к ОС Windows. Для всех трех платформ базовая EDR-функциональность встроена в решение, что позволяет использовать ее без установки дополнительного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный объединяет технологии защиты рабочих мест и гибкие инструменты контроля с технологиями EDR, которые противодействуют сложным атакам и повышают прозрачность инфраструктуры.

Решение будет полезно в первую очередь компаниям малого и среднего бизнеса, которые не готовы содержать собственный SOC или нанимать профильных специалистов, но заинтересованы в EDR-функциональности.

В решении доступна детальная информация об обнаруженных киберугрозах в формате карточек об инциденте. Эти сведения дополнены информацией из Kaspersky Security Network с возможностью запроса актуальных данных о киберугрозе из Kaspersky Threat Intelligence Portal. В интерфейсе содержатся рекомендации по реагированию и пошаговые инструкции по обеспечению безопасности инфраструктуры организации. Возможности реагирования включают создание правил запрета на запуск недоверенного объекта, поиск устройств, затронутых аналогичной угрозой, изоляцию как недоверенных объектов, так и скомпрометированных конечных устройств от сети.

Благодаря управлению всеми функциями из единой консоли и автоматизированным инструментам решение повышает прозрачность инфраструктуры и экономит время администраторов.

«Мы обновили решение в ответ на запросы рынка, ведь Linux и macOS активно применяются в организациях. Нужно помнить, что ни одна операционная система не является полностью защищенной: вредоносное ПО и атаки возможны на любых платформах. Например, количество попыток кибератак с использованием уязвимостей в Linux в I квартале 2024 г. выросло почти на 130% (анонимизированные данные Kaspersky Security Network) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Нередки и кроссплатформенные угроз — для них не имеет значения, какая ОС установлена на компьютере, — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Наше решение предоставляет организациям, не обладающим большим штатом ИБ-специалистов, доступные инструменты для борьбы со сложными угрозами, позволяя эффективно мониторить конечные устройства, обнаруживать угрозы, собирать сведения о них и своевременно реагировать. Защитные технологии, которые входят в состав наших EDR-продуктов, отмечены наградами по итогам различных международных тестов».