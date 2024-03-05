«Яндекс 360» совместно с сервисом для фотографов Wfolio запустил линейку специальных тарифов

Тариф «Яндекс 360 Премиум Wfolio» предназначен для начинающих и профессиональных фотографов. С ним можно хранить больше фото и видео на «Яндекс Диске» и создавать галереи через сервис Wfolio. Возможности тарифа упростят как процесс работы с фотографиями, так и коммуникацию с заказчиками. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Фотограф может выбрать раскладку элементов галереи, настроить цвет фона и обложку под стиль снимков, добавить описание и свои контакты. Кроме того, можно создать отдельные страницы, чтобы разделить снимки на общие и более приватные.

Новая функция безопасна для фотографов, так как у сервиса Wfolio не будет доступа к остальному контенту «Яндекс Диска». Ограничения можно установить и для заказчиков — тогда при просмотре персональной страницы они увидят превью фотографий с водяным знаком и не смогут скачать исходные снимки.

В персональной галерее клиенты могут отметить понравившиеся фотографии и создать список — например, «На ретушь» или «Для фотокниги». Список отобразится в личном кабинете фотографа на Wfolio: снимки из него получится быстро экспортировать в графические редакторы Lightroom или Capture One для дальнейшей обработки.

Скачать готовые фотографии из галереи Wfolio можно в хорошем качестве и без водяного знака, по одной или целым архивом. Если снимки нужны для социальных сетей, есть возможность выгрузить их в подходящем размере.

На странице с фотографиями также есть отдельная форма для отзывов. Фотограф может собрать отклики и разместить их в портфолио, соцсетях или на других своих площадках, чтобы повысить доверие потенциальных клиентов.

Тариф «Яндекс 360 Премиум Wfolio» представлен в двух вариантах: с объемом «Яндекс Диска» на 1 ТБ и на 3 ТБ. Сейчас для пользователей открыт эксклюзивный доступ к тарифу: подключиться к нему может любой желающий по специальному промокоду — 360. Его необходимо ввести на сайте «Яндекс 360».

***

«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и целой команде организации в рамках продуктов «Яндекс 360 для бизнеса».