«Ред ОС Образовательная редакция» — операционная система, разработанная для организации учебного процесса

Компания «Ред Софт» выпустила новую редакцию своей операционной системы. «Ред ОС Образовательная редакция» предлагает пользователям современный интерфейс, библиотеку приложений, необходимых для организации учебного процесса, а также весь функционал «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт»

Операционная система предназначена для установки на рабочие станции как преподавателей, так и учеников, и подходит для эффективной организации образовательного процесса в учебных заведениях. В состав редакции также включены программы для проведения экзаменов.

Состав редакции

Новая редакция построена на базе репозитория «Ред ОС» 8 и представлена в виде установочного диска в формате Live. Пользователь сможет запустить систему с флеш-накопителя, оценить ее возможности в тестовом режиме, а затем установить на свое устройство.

«Ред ОС Образовательная редакция» получила собственное оформление: обои с изображением учебной аудитории, современный набор иконок, дополнительные элементы дизайна окружения. По умолчанию установлена светлая тема интерфейса. В качестве графической оболочки используется KDE Plasma 5.

Установочный диск «Ред ОС Образовательная редакция» содержит в себе базовый набор программ: офисный пакет, браузеры, файловый менеджер, архиватор, видео- и аудиопроигрыватели и редакторы, инструменты для работы со сканером и принтером, редактор PDF-файлов, а также другие приложения, необходимые для штатной работы. Помимо встроенного ПО, пользователи смогут использовать программные и аппаратные продукты, входящие в каталог совместимых решений «Ред ОС» 8. На текущий момент каталог насчитывает более 3 000 решений российских вендоров.

В «Ред ОС Образовательная редакция» предустановлены программы Wine и Winetricks, что позволяет запускать Windows-приложения без предварительной настройки системы. В частности, запускать файлы с расширениями EXE или MSI.

Для работы с интерактивными досками предустановлена программа OpenBoard, а также обеспечена полноценная работа с сенсорными экранами. При входе в систему и на протяжении всей рабочей сессии пользователю доступна экранная клавиатура, которую можно перемещать по экрану, увеличивать и уменьшать.

В системе по умолчанию установлен корневой сертификат ЕСПД, что упрощает доступ к сети «Интернет» через Единую сеть передачи данных.

Ключевой особенностью «Ред ОС Образовательная редакция» является Центр приложений «ПО для образования» (redos-education), предлагающий обширный выбор приложений для организации учебного процесса.

Центр приложений «ПО для образования»

Встроенный Центр приложений «ПО для образования» (redos-education) позволяет находить и устанавливать необходимые программы без временных затрат и привлечения администратора.

В каталоге приложений все программы разделены по категориям: обучающие игры, работа с мультимедиа, графические редакторы, интернет и коммуникации, языки программирования, библиотеки и среды разработки, приложения для 3D-печати, проектирования и черчения, приложения для математики, географии, химии. Доступен набор программ для проведения ОГЭ по информатике. Доступна среда разработки VSCodium (аналог Microsoft Visual Studio). Каждое приложение имеет краткую справку о своем функционале, и пользователю будет выбрать наиболее подходящий инструмент. Состав доступного ПО постоянно расширяется.

Для работы с Центром приложений нужно подключение к интернету, но не нужны права администратора.

Подготовка будущих специалистов

«Ред ОС Образовательная редакция» — это результат многолетней и плодотворной работы «Ред Софт» и учебных заведений. Главной целью данного сотрудничества является популяризация отечественных технологий, помощь в подготовке будущих специалистов, уверенно работающих с российскими ИТ-продуктами, а также создание комфортных условий для старта карьеры в сфере информационных технологий.

«Ред Софт» помогает оборудовать классы и лаборатории для организации учебного процесса на базе продуктов своей экосистемы, проводит сертификацию преподавательского состава и передает методические материалы, которые можно использовать при разработке учебных программ.

Отдельным направлением сотрудничества с образовательными учреждениями является организация практик, стажировок, хакатонов и олимпиад. Школьники и студенты получают возможность проявить свои навыки, решая реальные задачи от отечественного разработчика, а также стать частью команды «Ред Софт».

«Ред Софт уже более 18 лет сотрудничает с учебными заведениями. Более 300 тыс. учебных мест в вузах, ссузах и школах организовано на «Ред ОС». Новая редакция «Ред ОС» — это значимый шаг в развитии отечественного образовательного ПО. Мы создали систему, в которой учёба становится проще. Благодаря обратной связи от преподавателей «Ред ОС Образовательная редакция» получила удобный интерфейс и все необходимые программы с простой установкой», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».