Цифровой потребитель в России 2025: исследование GetPayAll о подписках как новой норме

В 2025 г. цифровые подписки стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. От развлечений до образования, от работы до саморазвития — регулярные платежи за доступ к сервисам превратились в новую норму. Сервис GetPayAll провел исследование и сформировал портрет современного цифрового потребителя России. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

По данным опроса, 86% россиян оплачивают хотя бы одну цифровую подписку в месяц. Причем большинство (62%) пользуются сразу несколькими: от трех до шести. У 11% количество подписок превышает десять. При этом 74% опрошенных считают, что подписки выгоднее единичных покупок, особенно когда речь идет о контенте, инструментах для работы и доступе к сервисам, ранее считавшимся премиальными.

19% пользователей признались, что продолжают платить за подписки, которыми давно не пользуются: забытые подписки стали цифровым аналогом забытого абонемента в спортзал.

Что выбирают россияне

Наибольшей популярностью в 2025 г. пользуются видеосервисы, на них подписаны 81% пользователей. Музыкальные стриминговые платформы стоят на втором месте: 72% продолжают платить за доступ к любимым трекам без рекламы. За ними следуют игровые подписки (54%), образовательные платформы (43%) и сервисы продуктивности, включая облачные редакторы и графические редакторы — их оплачивают 39% пользователей.

Существенная часть опрошенных (48%) используют зарубежные сервисы, официально недоступные в России. Для этого применяются обходные способы, в том числе с помощью агрегаторов подписок.

Сколько тратят на подписки

Уровень ежемесячных расходов на цифровые сервисы стабильно растет. Сейчас 37% пользователей тратят от 500 до 1000 руб. в месяц, еще 29% — от 1000 до 2000 руб. У 12% ежемесячные траты превышают 2000 руб. Это означает, что годовые расходы среднего цифрового подписчика могут достигать 24 тыс. руб. и более, особенно если учесть временные апгрейды или премиум-функции.

Почему выбирают зарубежные сервисы

Несмотря на ограничения, 42% пользователей продолжают платить за зарубежные подписки, считая их более качественными и разнообразными. Среди причин удобный интерфейс (78%), привычка (65%), оригинальный контент (59%) и отсутствие рекламы (33%). Многие пользователи отмечают, что отказ от иностранных платформ ощущается как шаг назад в уровне комфорта и эффективности.

Кто он — цифровой потребитель

Портрет подписчика в 2025 г. выглядит следующим образом: чаще всего это человек в возрасте от 25 до 34 лет, проживающий в городе с населением более 500 тыс. человек. Он работает в сфере ИТ, образования или маркетинга, активно использует цифровые инструменты для работы и отдыха и одновременно подписан на четыре-пять сервисов. Он открыт к новым платформам и охотно тестирует ИИ-сервисы, приложения для управления временем, онлайн-курсы и стриминговые библиотеки.

Подписки становятся инфраструктурой жизни

Сегодня подписка — это не только способ развлечения. 31% пользователей учат иностранные языки через платные приложения, 24% используют подписки на сервисы ментального здоровья и медитации, 17% регулярно читают платные цифровые издания и аналитические платформы. Подписка становится способом организовать свою жизнь: от новостей и учебы до отдыха и здоровья.

Подписка на все — новая реальность?

В ближайшие годы, по оценке аналитиков GetPayAll, особенно быстро будут расти подписки на инструменты, связанные с искусственным интеллектом, генерацией контента, облачным хранением, а также комбинированные подписки, например, на продукты, уход, косметику и онлайн-консультации.

Цифровые подписки в России — это больше, чем временный тренд. Это устойчивая модель потребления, которая проникает во все аспекты жизни: от досуга до работы, от образования до самопознания. И даже несмотря на геополитические ограничения, пользователи находят способы оставаться в глобальном цифровом контексте.