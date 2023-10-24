Минцифры оценило уровень внедрения российского ПО в 50%

Минцифры оценило уровень внедрения российского общесистемного и прикладного софта по итогам 2022 г. в 50%. Прежняя оценка, сделанная в декабре 2022 г., составляла 15%. Новые данные приводится в проекте актуализации «дорожной карты» развития «Нового общесистемного и прикладного программного обеспечения». Планируемые темпы роста показателя также предлагается ускорить. Основная проблема — в замещении прикладного софта, насчитывающего тысячи позиций.



Оценка изменилась

Уровень внедрения российского общесистемного и прикладного софта достиг 50% по итогам 2022 г. Это следует из разработанного Минцифры в середине октября 2023 г. проекта актуализации «дорожной карты» развития «Нового общесистемного и прикладного программного обеспечения», с которым ознакомился РБК.

В действующей сейчас «дорожной карте», которая была утверждена в декабре 2022 г., доля внедрения российских продуктов в этих сегментах оценивалась в 15%.



К общесистемному программному обеспечению относятся операционные системы и другие программы для решения общих задач; к прикладному — текстовые и графические редакторы, браузеры, медиаплееры и прочий софт для решения конкретных задач пользователей.

Цели тоже подросли

В связи с уточнением источников расчета и фактических значений 2022 г., как говорится в пояснительной записке к документу, целевые показатели по импортозамещению тоже скорректированы.

Для 2023 г. доля российского софта должна составить 54% вместо 23% в прошлой редакции, для 2024 г. — 58% вместо 33%, для 2025 г. — 63% вместо 48%. На 2030 г. уровень внедрения остался прежним — 71%.

Фото: lucabravo на Freepik Уровень внедрения российского софта достиг в 2022 г. 50%

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Инвестиции в проекты по направлению «Общесистемное и прикладное ПО» составят 100,88 млрд руб. до 2030 г. Из них 69,4 млрд руб. предоставят внебюджетные источники.

Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ) Илья Массух рассказал РБК, что по итогам девяти месяцев 2023 г. в основных классах общесистемного софта на российские программные решения приходится не менее 96% объема госзакупок.

Трудности роста

Опрошенные РБК эксперты согласны с высокими темпами импортозамещения в госсекторе и в компаниях-владельцах критической информационной инфраструктуры. Однако на остальном рынке уровень внедрения российского программного обеспечения остается на достаточно низком уровне, особенно в сегменте b2c, считает Александр Черный, архитектор ИТ-инфраструктуры практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт консалтинг».

По оценке основателя и продюсера «Роббо» Павла Фролова (разработчик софта и оборудования для программирования и робототехники), с отечественными операционными системами сейчас работают примерно 10% пользователей. «Сейчас мы помогаем ряду крупных госкорпораций переходить с Windows на Linux. Их основная проблема связана с прикладным софтом. Списки таких продуктов насчитывают тысячи позиций. Задач множество, пока они не выполнены, уйти с Windows не может целый ряд департаментов крупных госкорпораций», — сказал эксперт. По его мнению, решения этой проблемы придется ждать годами, пока весь нишевый софт появится в настольных версиях под Linux.