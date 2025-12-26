Быстрая инсталляция и обновления, массовая миграция виртуальных машин, виртуализация сетей, Disaster Recovery — базовый набор характеристик, на который рассчитывает заказчик, выбирая российскую платформу вирутаилизации. Основные технологические тренды — использование гибридных и мультиоблачных решений, edge computing, обеспечение информационной безопасности и, конечно, искусственный интеллект. CNews Analytics впервые опубликован рейтинг «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации». Учитывались проекты поставки систем вместе с VDI, так как у ряда вендоров платформа виртуализации и решение для виртуализации рабочих мест поставляются в рамках одной «коробки». Лидером исследования стала компания «Базис». В 2024 г. она получила ₽ 4,6 млрд на рынке виртуализации, увеличив объем выручки за год на 52%. На второй позиции расположился Orion soft. Компания заработала ₽ 2,7 млрд. Прирост за год — 60%. Замыкает тройку лидеров «Группа Астра». Здесь учтены показатели «Увеон» и ISPsystem. Суммарный показатель по итогам 2024 г. на рынке виртуализации составляет ₽ 1,7 млрд.