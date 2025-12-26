Рынок платформ виртуализации 2025
Российские вендоры платформ виртуализации за несколько прошедших лет вывели свои решения на качественно иной уровень. По оценке лидеров отрасли, на сегодняшний день многие функции в некоторых отечественных продуктах уже реализованы на уровне VMware. Наряду с развитием решений выросла и цифровая зрелость заказчиков. Они стали четче формулировать ожидания к платформам виртуализации, их требования продиктованы реальными сценариями эксплуатации.
В частности, компании хотят заранее видеть планы продукта на несколько лет вперед, предприятиям важно понимать, что система будет развиваться, оставаться актуальной и не превратится в «черный ящик», который придется менять через пару лет. Среди технологических трендов на рынке — использование гибридных и мультиоблачных решений, периферийных вычислений, искусственного интеллекта и создание гиперконвергентных инфраструктур.
26.12.2025
В российских платформах виртуализации все еще не хватает функциональности SDS
Быстрая инсталляция и обновления, массовая миграция виртуальных машин, виртуализация сетей, Disaster Recovery — базовый набор характеристик, на который рассчитывает заказчик, выбирая российскую платформу вирутаилизации. Основные технологические тренды — использование гибридных и мультиоблачных решений, edge computing, обеспечение информационной безопасности и, конечно, искусственный интеллект. CNews Analytics впервые опубликован рейтинг «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации». Учитывались проекты поставки систем вместе с VDI, так как у ряда вендоров платформа виртуализации и решение для виртуализации рабочих мест поставляются в рамках одной «коробки». Лидером исследования стала компания «Базис». В 2024 г. она получила ₽ 4,6 млрд на рынке виртуализации, увеличив объем выручки за год на 52%. На второй позиции расположился Orion soft. Компания заработала ₽ 2,7 млрд. Прирост за год — 60%. Замыкает тройку лидеров «Группа Астра». Здесь учтены показатели «Увеон» и ISPsystem. Суммарный показатель по итогам 2024 г. на рынке виртуализации составляет ₽ 1,7 млрд.Читать полностью
Как проходила одна из крупнейших миграций с VMware на финансовом рынке
Россельхозбанк (РСХБ) реализовал масштабный проект по переходу на отечественную платформу виртуализации. Проект был выполнен командой «РСХБ.Цифра» совместно с «Ред Софт», разработчиками отечественного решения «Ред Виртуализация». Переход охватил центральный офис и региональную сеть банка и стал одной из крупнейших миграций с VMware на российское ПО на финансовом рынке. Проект был признан лучшим в финансовой отрасли на премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики 2025».Читать полностью