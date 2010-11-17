Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191202
ИКТ 14743
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26635
Персоны 83206
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Broadcom VMware VDI


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.11.2010 Пакет решений CA Automation Suite облегчает переход от виртуализации к «облачным» платформам 1
11.06.2010 Windows 7: виртуализация проникает незаметно 1
30.10.2009 Платформа VMware стала корпоративным стандартом ИТ-инфраструктуры ТНК-BP 1
19.09.2008 Cisco и VMware предлагают совместные решения для виртуализации ЦОД 1
23.07.2008 Thin Copy Desktop для VMware VDI от 3Par: гибкое управление виртуальными ПК 1
01.02.2008 VMware Virtual Desktop Infrastructure: эффективное управление виртуальными ПК 3

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2515 5
Cisco Systems 5241 2
CA Technologies - Computer Associates 387 1
Microsoft Corporation 25365 1
Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
Dell EMC 5111 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 70 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Citrix Systems 847 1
HP Inc. 5781 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 1
MGM Resorts International 4 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 185 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32098 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1730 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2986 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12150 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6742 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26244 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6306 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 2
Стандартизация - Standardization 2255 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12351 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12398 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 597 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8195 1
BaaS - Backend as a service 145 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 807 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10184 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 364 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 1
Управляемость - Manageability 1986 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3789 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6055 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27262 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1278 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16717 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9918 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 755 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21872 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 399 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 3
Microsoft Windows 7 1999 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 706 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
HPE 3PAR 103 1
Microsoft Windows Server 2008 481 1
Fujitsu VDI Bundle 2 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 8 1
Microsoft Server App-V - Microsoft Application Virtualization - Softricity SoftGrid 13 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 51 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Microsoft Windows Virtual PC 6 1
CA Technologies - Computer Associates - CA Spectrum 10 1
Cisco ACE - Cisco Application Control Engine 10 1
Cisco WAAS - Cisco Wide-Area Application Services - услуги для приложений в глобальных сетях 12 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 164 1
Dell Wyse 62 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Microsoft Windows 16471 1
Халяпин Сергей 90 1
Антич Антон 20 1
Демидов Михаил 134 1
Строкович Антон 53 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 159112 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 255 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5926 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3420 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1019 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1055 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8262 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2600 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2342 1
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 1
IDC - International Data Corporation 4951 1
Gartner - Гартнер 3625 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422885, в очереди разбора - 726613.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще