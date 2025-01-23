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«СберКорус» представил обновление сервиса «Сфера Подписание» для обмена электронными документами между самозанятыми, ИП и юрлицами

Сервис мгновенной отправки и подписания цифровых документов от «СберКорус» доступен в веб-версии, также появилась адаптивная мобильная версия для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

«Сфера Подписание» помогает бизнесу подписывать договоры удаленно как с самозанятыми, оказывающими услуги, так и с физическими лицами, которые услуги заказывают, когда нужна предоплата и есть финансово-правовые обязательства у обеих сторон сделки. Сервис дает 100-процентную гарантию юридической значимости документов благодаря использованию электронной подписи для всех сторон сделки. Также у самозанятых нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение.

В новой версии продукта сотрудник юридического лица может отправить документ на согласование руководителю, у которого есть полномочия для подписания этого документа.

Все документы хранятся в архиве сервиса и доступны онлайн в любое время из любой точки мира. Также в «Сфера Подписание» для юрлиц появилась возможность оплаты использования продукта непосредственно в самом сервисе.

В обновленной версии появилась функция хранения черновиков – пакетов документов с вложениями. В черновиках хранятся заполненные неподписанные документы.

Оформление одного комплекта документов в бумажном виде, включая закупку бумаги, печать, отправку почтой или курьером обходится в среднем минимум в 300-400 руб., а сроки подписания могут варьироваться от трех до семи рабочих дней. Новый сервис помогает компаниям уменьшить затраты на логистику и хранение документов на 90% и на 70% сократить время на подписание документов и возврат закрывающих документов.

Сервис «Сфера Подписание» помогает бизнесу оптимизировать и систематизировать работу с физическими лицами и самозанятыми. В сервисе юридические лица могут обмениваться с самозанятыми и физическими лицами разными видами договоров ГПХ, например, таких, как: договор возмездного оказания услуг, договор подряда, договор аренды имущества, договор поручения и др.

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Сервис поможет сократить время на подписание документов с исполнителями до двух минут, снизить затраты на бумагу, печать и услуги курьерских служб, быстрее оформлять и подписывать закрывающие документы, а также уменьшить административную нагрузку сотрудников и свести до минимума бумажную волокиту, упростить бизнес-процессы и исключить нарушение требований законодательства.

Для заказчиков из крупного и среднего бизнеса возможно интеграционное решение или кастомная доработка.

Физические лица и самозанятые подписывают документы простой электронной подписью (ПЭП). Авторизация в сервисе происходит через Сбер ID ‒ защищенную авторизационную зону Сбербанка. Юридические лица могут подписать документы с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

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Для подключения к «Сфера Подписание» юрлицу нужно приобрести продукт на сайте «СберКорус». Самозанятые подключаются к сервису бесплатно по ссылке, которую формирует для них подключившаяся к продукту компания. Регистрация в сервисе занимает около трех минут, а время на подписание документа не превышает пяти минут.

«Обновление сервиса позволит нашим клиентам работать с подрядчиками еще быстрее и эффективнее. Основная аудитория “Сфера Подписание” ‒ это самозанятые и заказчики, которые работают с ними. Мы как компания, ориентированная на человекоцентричные установки в бизнесе, с помощью нашего обновленного сервиса помогаем упростить процессы и открыть новые возможности для оперативной работы сегментам малого и среднего бизнеса в нашей стране», ‒ отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

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