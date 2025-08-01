Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в 2 раза

Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в два раза. Оператор электронного документооборота фиксирует прирост сгенерированных QR-кодов на 122% в сервисе для транспортного электронного документооборота «Сфера Перевозки» по итогам первого полугодия 2025 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Доля оператора «СберКорус» в 2025 г. составляет 57% от рынка электронных перевозочных документов (ЭПД). Аналитики компании отмечают, что рост трафика ЭПД связан с пользой и доказанной эффективностью сервиса, а также с ожиданиями рынком обязательного ЭДО в транспорте и грузоперевозках и, как следствие, планомерным переходом игроков на цифровые перевозочные документы. На сегодняшний день все клиенты сервиса «Сфера Перевозки», начавшие работу с транспортными документами в 2024 г. активно внедряют транспортные документы во внутренние и внешние процессы.

Самым популярным документом среди пользователей сервиса «Сфера Перевозки» в I квартале 2025 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных накладных занимает 83% от общего числа, что в два раза выше показателя прошлого года.

Наивысшая активность пользователей в выпуске электронных транспортных документов была зафиксирована во II квартале 2025 г. – 62% от общего трафика документов в первом полугодии, а наибольший объем выпущенных документов зафиксирован в мае.

«Стремительный рост объема электронных транспортных документов подтверждает эффективность решения для бизнеса. Это обусловлено и отраслевыми императивами. Так, с 1 сентября 2026 г. электронные перевозочные документы станут обязательными. Игрокам рынка логистики рекомендуется заранее начинать работу с электронными транспортными документами и адаптировать бизнес-процессы под требования законодательства – отдельные случаи интеграции могут потребовать существенно больше времени и ресурсов, чем стандартные процессы», ‒ сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Денис Заверняев, директор департамента цифровой логистики ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»: «ГИС ЭПД — это не просто цифровизация документооборота, а фундаментальное преобразование всей транспортной отрасли. Уже сейчас система демонстрирует эффект: снижение затрат для бизнеса, прозрачность процессов и доверие между участниками рынка. К 2030 г. 90% перевозочных документов станут электронными — и мы видим, что «СберКорус», как один из ключевых операторов ЭДО, активно способствует этому переходу. «ЗащитаИнфоТранс» как разработчик ГИС ЭПД занимается ее эксплуатацией и развитием: сегодня ГИС ЭПД эволюционирует в полноценную цифровую экосистему, и такое партнерство между государством и бизнесом — лучший пример синергии для достижения национальных целей в транспортной сфере».