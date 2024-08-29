80% опрошенных логистов уверены, что применение транспортного ЭДО положительно влияет на бизнес ‒ «СберКорус»

Аналитики «СберКорус» выяснили, как компании оценивают влияние транспортного электронного документооборота на бизнес.

Сегодня 80% опрошенных уверены, что применение транспортного электронного документооборота положительно повлияет на бизнес. При этом 37% пользователей используют интегрированные готовые решения для работы с транспортными документами, 28% участников применяют в работе модуль интеграции с программой «1С», 22% работают с Excel-файлами, а самописные программы используют 11% респондентов. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

48% участников опроса считают справедливым, что при работе с ТрЭДО грузоотправитель, грузополучатель и экспедитор/перевозчик должны платить только за собственный трафик документов; 12% решение вопроса оплаты возлагают на операторов; 10% ‒ на грузополучателей и 30% ‒ на экспедитора и/или грузоперевозчика.

Что касается самих заказов перевозки грузов, то 87% респондентов заявили, что этим занимается служба логистики компании; 10% указали, что эту работу для них делают подрядчики и только 3% ответили, что такой необходимости нет вовсе.

На вопрос «Пользуетесь ли вы услугами перевозчиков или экспедиторов?» респонденты ответили следующим образом: 25% обращаются к услугам транспортных компаний; 28% ‒ прибегают к услугам частных игроков; 22% используют услуги экспедиторов. У 25% опрошенных клиенты и/или партнеры забирают товар со склада сами. Водитель и транспорт в штате есть только у 12% респондентов.

47% компаний считают отслеживание груза важным аспектом для бизнеса. В основном отслеживание происходит посредством личной коммуникации в мессенджерах или с помощью звонка; груз зачастую никак не отслеживается, если поставка производится в согласованный период. При этом у аудитории нет обеспокоенности о сохранности груза: так, 70% респондентов считают, что груз чаще всего доезжает целым.

«По данным опроса «СберКорус», 69% респондентов считают, что шаблон документа в ЭДО, в котором для заполнения доступны только необходимые поля, повышает качество отчетности. Респонденты в основном отмечали, что бумажные документы часто теряются, и это критично, в то время как ЭДО дисциплинирует участников логистического процесса заполнять данные вовремя. С внедрением ЭДО эффективность отделов, которые работают с документами, увеличивается и помогает избежать штрафов и финансовых потерь, вызванных простоями транспорта. Мы в «СберКорус» стремимся к непрерывному улучшению наших ИT-решений и высоко ценим обратную связь. Как показал опрос, российский логистический бизнес в целом положительно оценивает перспективу внедрения электронных транспортных документов и понимает ценность перехода на цифровые продукты. Сейчас ИТ-решение «Транспортный ЭДО» от «СберКорус» позволяет полностью автоматизировать логистические процессы в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмене перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Сервис в четыре раза ускоряет процесс документооборота и в 24 уменьшает затраты на обработку данных. Это позволяет совершенствовать логистику и пассажироперевозки в нашей стране», — отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

«Транспортный ЭДО» от «СберКорус» — это сервис для учета и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везет груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учетной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.

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Опрос «СберКорус» прошел в июле 2024 г. в формате анкетирования, предложенного 4 тыс. участникам рынка поставщиков и перевозчиков из различных сфер. Цель исследования – определить готовность рынка к переходу на транспортный электронный документооборот (ТрЭДО) и выявить точки роста для улучшения продукта «СберКорус» и дальнейшей цифровизации логистики в России. Участникам было предложено ответить на тринадцать вопросов о работе с грузоперевозками и транспортными документами. Опрошенные компании выступают сразу в двух ролях: как грузополучатели и как грузоперевозчики.