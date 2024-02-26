«СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» и Мосгортранс, оператор наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) и полностью цифровизировали выпуск путевых листов в столичном автобусном парке «Очаково».

Ранее в рамках пилотного проекта на объекте наземного городского транспорта ЭПЛ дублировались привычными бумажными аналогами. Теперь процесс полностью переведён в цифровой вид.

В среднем в системе ежедневно оформляется до 400 ЭПЛ. Каждый день на смену в автопарке выходят водители наземного городского транспорта столицы, обслуживающие более 260 автобусов на 39 маршрутах, которые работают в 5 округах: ЗАО, ЮЗАО, ТиНАО, ЦАО и ЮАО. По будням на этих маршрутах пассажиры совершают почти 120 тыс. поездок.

«Мы внедряем цифровые сервисы, чтобы городской транспорт становился еще эффективнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Переход на электронные путевые листы для водителей автобусов и электробусов уменьшает нагрузку на сотрудников, и они могут полностью сосредоточиться на своих основных обязанностях — комфортно и безопасно перевозить пассажиров. Кроме того, больше не надо тратить бумагу на документы, что делает нашу работу еще экологичнее. Планируем перевести все площадки Мосгортранса на электронные путевые листы уже в этом году», — отметил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Использование электронных путевых листов помогает повысить безопасность предприятий, улучшить условия труда и облегчить проверки со стороны государственных органов. Это достигается благодаря качественной аналитике, которая становится возможной при структуризации данных. Кроме того, это позволяет бизнесу оперативно принимать решения. Мы стремимся развивать сервисы, которые облегчают оцифровку логистических процессов, так как верим, что в будущем электронные транспортные документы будут одной из ключевых технологий», — сказал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. В тестовый период сервис показал хорошие результаты, благодаря чему было принято решение о его масштабировании — полный переход автопарка осуществлен за месяц.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.