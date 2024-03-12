«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Коньково» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) и приступают к цифровизации выпуска путевых листов в столичном автобусном парке «Коньково».

Площадка «Коньково» обслуживает более 40 маршрутов в 8 округах столицы. В будни на этих маршрутах совершается более 240 тыс. поездок.

«В «Коньково» будут формировать до 480 цифровых документов в день. Отказ от бумажных документов позволяет водителям быстрее выходить на маршруты. Мы продолжим повышать эффективность работы наземного транспорта и использовать новые цифровые сервисы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В автобусном парке «Коньково» введение ЭПЛ способствует повышению безопасности предприятия, улучшению условий труда и облегчению проверок со стороны государственных органов. Это достигается благодаря качественной аналитике, которая становится возможной при систематизации данных. Кроме того, это позволяет бизнесу оперативно принимать решения. Мы стремимся развивать сервисы, которые облегчают оцифровку логистических процессов, так как верим, что в будущем электронные транспортные документы будут одной из ключевых технологий», ― сказал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

Ранее в феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами.

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта — полный переход автопарка осуществлен за месяц.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.