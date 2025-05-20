Получите все материалы CNews по ключевому слову
Moscow Business Academy Академия бизнеса в Москве МБА ДПО АНО
Moscow Business Academy является одной из бизнес-школ на территории СНГ и одной из бизнес-школ, которая экспортирует отечественные MBA на Запад и работает на глобальном рынке.
УПОМИНАНИЯ
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.