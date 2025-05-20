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Moscow Business Academy Академия бизнеса в Москве МБА ДПО АНО


Moscow Business Academy является одной из   бизнес-школ на территории СНГ и одной из бизнес-школ, которая экспортирует отечественные MBA на Запад и работает на глобальном рынке.

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Moscow Business Academy и «СберКорус» начнут обучать предпринимателей ведению бизнеса с помощью электронного документооборота 1
13.07.2016 Ильгиз Гибадуллин назначен территориальным управляющим Казанского кластера Центрального региона «Вымпелкома» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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