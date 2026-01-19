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Сбер Сбер2В Cбер2B ЭДО СберКорус Сфера Перевозки
Cфера Перевозки — это сервис для учёта и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везёт груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учётной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.
СОБЫТИЯ
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Тарасов Виталий 49 6
|Коченков Андрей 10 3
|Заверняев Денис 1 1
|Перевалов Илья 10 1
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