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Сбер Сбер2В Cбер2B ЭДО СберКорус Сфера Перевозки

Cфера Перевозки — это сервис для учёта и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой  мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везёт груз или пассажиров.  Интеграция сервиса возможна с любой учётной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.01.2026 «СберКорус» подвёл итоги года компании и рассказал об основных трендах в индустрии ЭДО 1
23.12.2025 «СберКорус»: количество электронных перевозочных документов в России за год выросло почти в два раза 1
08.12.2025 ГК «ПКМ» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» 1
04.09.2025 «СберКорус» запустил мобильное приложение для транспортного ЭДО в RuStore и App Store 1
11.08.2025 «СберКорус» увеличил долю на рынке электронных перевозочных документов до 60% и перевел 180 компаний на транспортный ЭДО 1
01.08.2025 Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в 2 раза 1
10.06.2025 «СберКорус» начнет использование ИИ-агентов в электронном документообороте 1
19.05.2025 «СберКорус» представил обновленную версию сервиса «Сфера Перевозки» 1
04.03.2025 «СберКорус» и Минцифры запустили подпись электронных перевозочных документов через смартфон 1
19.02.2025 «СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами 1
17.02.2025 Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза 2
23.12.2024 «СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 13
9594 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 2
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Тензор 173 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Мосгортранс ГУП 139 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
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Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО 27 4
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 2
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Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 10
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