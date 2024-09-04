Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Правительство Амурской области цифровизирует строительную отрасль с помощью SberCRM

Сбербанк и Министерство строительства и архитектуры Амурской области заключили соглашение о партнерстве по развитию искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровой трансформации, стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности. Новые технологии будут применяться для создания передовых сервисов, повышающих эффективность госучреждений и качество жизни людей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы оптимизировать управление региональными задачами в проектной и операционной деятельности, министерство строительства и архитектуры региона будет внедрять платформу SberCRM от «Сбер Бизнес Софт». Переход на SberCRM позволит профильному министерству генерировать различную отчетность и делать срезы по любым параметрам. Решение улучшает контроль и управляемость, повышает вовлеченность и мотивацию исполнителей, персонифиницирует задачи. Согласовывать документы можно прямо в системе. К платформе планируют подключиться три министерства Амурской области — строительства, ЖКХ, транспорта, — включая подведомственные им учреждения.

HR-цифровизация: почему одного КЭДО мало
Документооборот

Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка: «Мы рады, что наши передовые решения, такие как платформа автоматизации и повышения эффективности процессов SberCRM, ускорят цифровую трансформацию Приамурья. SberCRM помогает контролировать затраты и качество исполнения контрактов, вести архив проектов, оперативно реагировать на изменения и анализировать риски. И в результате — принимать более эффективные управленческие решения».

Павел Матюхин, заместитель председателя правительства Амурской области: «Амурская область динамично развивается во всех направлениях. Сотрудничество со «Сбером», в свою очередь, дает нам возможность максимально эффективно и оперативно решать поставленные перед регионом задачи в части строительства современных объектов, помогает усилить контроль на всех его этапах, что максимально положительно сказывается на результатах нашей работы. SberCRM несомненно станет одним из ключевых элементов выстраиваемой цифровой вертикали строительной отрасли в Приамурье. Преимущества и новизна данной системы выведут цифру в стройке региона на новый уровень».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Подписано постановление о создании в России ГИС «Охота»

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В России началось массовое отключение дорожных камер

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS