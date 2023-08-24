«Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM

«Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM.

Основное назначение отраслевого решения SberCRM для девелоперов – цифровизация отдела продаж и смежных подразделений.

Новые сервисы на базе решений Profitbase и SberCRM позволят участникам рынка недвижимости автоматизировать коммерческий блок девелопера, а также контролировать все этапы сделки – маркетинг, коммуникации с клиентом, выбор объекта, документооборот, финансы и взаимодействие с банками, приемка объекта.

На этапе продвижения проекта решение поможет легко создать смарт-каталог для интерактивного представления объектов недвижимости на сайте, сегментировать аудиторию, сгенерировать рассылку релевантных предложений, экспортировать карточки объектов на крупнейшие площадки-маркетплейсы. За счет интеграции маркетинговых инструментов и CRM девелоперы могут значительно повысить эффективность маркетинга.

Процесс проведения сделки от получения лидов до выдачи ключей для менеджеров отделов продаж проходит в режиме одного окна. В отраcлевом решении SberCRM доступна вся информация о клиентах, а также каталог объектов и шаблоны документов. Интеграция с телефонией, почтой, соцсетями и мессенджерами позволяет вести коммуникацию в удобном для покупателя канале.

Модули Profitbase, интегрированные со SberCRM, закрывают такие блоки как работа с агентским каналом, динамическое ценообразование, сервисы онлайн-продаж, включая подготовку и отправку заявки на ипотеку в элеткронном виде, а также выдачу ключей и аналитику по объекту недвижимости.

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Решение поддерживает интеграцию с «1С» и рядом других систем, BPM-конструктор поможет адаптировать систему – настроить бизнес-правила и процессы – под специфику конкретного застройщика без привлечения разработчиков.

Благодаря объединению игроков рынка комплексное использование современных технологий станет доступнее для небольших и средних строительных компаний. Для крупных девелоперов решение будет возможной альтернативой MS Dynamics.

Надежда Оберемок, генеральный директор «Сбер бизнес софт», сказала: «Для сферы недвижимости в России характерна высокая степень цифровой зрелости, и девелоперам, безусловно, важно оправдывать ожидания покупателей и формировать еще более позитивный клиентский опыт. Использование «умных» цифровых сервисов, объединенных в SberCRM, на каждом этапе взаимодействия с клиентами – от маркетинга до выдачи ключей – поможет застройщикам оптимизировать свои бизнес-процессы, повысить лояльность клиентов, получать аналитику в режиме реального времени и увеличивать рентабельность бизнеса».