Биждов Корней
СОБЫТИЯ
|24.10.2025
|НСА и Минсельхоз России начали готовить переход к использованию данных сельскохозяйственных ФГИС в системе агрострахования 1
Биждов Корней и организации, системы, технологии, персоны:
|Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 13 1
|Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 3 1
|Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 6 1
