Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

НСА и Минсельхоз России начали готовить переход к использованию данных сельскохозяйственных ФГИС в системе агрострахования

НСА и Минсельхоз России в лице подведомственного ФГБУ «Центр Агроаналитики» начали готовить переход к использованию данных федеральных государственных информационных систем в АПК в системе агрострахования с господдержкой. Об этом CNews сообщили представители НСА.

«В настоящее время идет речь о переходе к использованию в агростраховании данных трех ФГИС — «Зерно», «Семеноводство», ЗСН. Передача данных из этих систем по запросу застрахованного агрария позволит существенно сократить перечень документов, которые предоставляет аграрий страховой компании при страховании урожая, при заключении договора и урегулировании убытка, и в перспективе – поэтапно отойти от бумажной формы документооборота», — сказал исполнительный директор НСА Мухарбий Борануков.

Находящиеся в ведении Минсельхоза России ФГИС «Семеноводство» и ЕФГИС ЗСН позволяют получать информацию о том, какие культуры высеяны на конкретных площадях и в какие сроки. ФГИС «Зерно» содержит оперативно вводимые аграриями сведения о собранном урожае.

Также НСА в настоящее время совместно с Росгидрометом участвует в разработке Цифрового сервиса «Инфо-Метеос», который будет предназначаться для выдачи справок Росгидромета о наличии опасных природных явлений в том или ином районе в электронном режиме.

«Сегодня уже можно сказать, что агрострахование постепенно подходит ко второму технологическому переходу, который может стать основой не только для расширения возможностей оптимизации всех процессов для аграриев и страховщиков, но и для создания новых, более современных страховых программ, подходов к прогнозированию и оценке рисков, организации агрострахования в целом, – сказал президент НСА Корней Биждов. – Первый переход стартовал 10 лет назад, когда внедрение космомониторинга позволило организовать страхование полей в любой точке страны без опоры на обязательную наземную экспертизу. Сейчас, согласно информации, представленной ФГБУ «Центр Агроаналитики» на круглом столе по агрострахованию на недавно прошедшей выставке «Золотая Осень 2025», в обозримой перспективе в России должна появиться интегрированная цифровая среда по управлению АПК».

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

«Со своей стороны, НСА ведет работу по созданию вспомогательных цифровых сервисов – создано собственное мобильное приложение для проведения в поле страховой экспертизы с привязкой к данным космомониторинга, а в части информационно-консультационной поддержки аграриев разработаны и предложены к использованию цифровые калькуляторы», – сказал Корней Биждов.

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение — Национальный союз агростраховщиков. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

Контрразведка США: Русские и китайские красавицы выходят замуж за американцев, чтобы овладеть технологическими секретами

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Власти передумали продавать частоты для 5G. Операторам это не интересно

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще