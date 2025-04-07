«Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему

Компания «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») разработала по заказу Министерства сельского хозяйства (МСХ) России аналитическую подсистему, интегрированную с основной –­ федеральной государственной информационной системой прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»). Оператором системы выступает ФГБУ «Центр Агроаналитики». Об этом CNews сообщили представители «Форс».

Аналитический модуль должен был отвечать следующим требованиям заказчика – обладать широким спектром возможностей настройки отчетов, простым, интуитивно понятным интерфейсом, поддерживать работу с большим объемом данных и иметь встроенные механизмы выгрузки данных в различных форматах. Кроме того, требовалось обеспечить бесшовную интеграцию с основным приложением ФГИС «Зерно», создать единую точку входа в систему для авторизации и идентификации пользователей, общую ролевую модель. На базе аналитического модуля планировалось разработать 14 гибких аналитических отчетов, касающихся практически всех бизнес-процессов, реализованных на тот момент в основной системе.

Cроки реализации были крайне сжаты, поэтому «классическая» промышленная BI-платформа для решения вышеизложенных задач не подходила. Они могли быть решены только с помощью инструмента low-code разработки с максимально гибкими возможностями интеграции и встроенными механизмами настройки бизнес-области, чтобы создаваемый функционал в точности соответствовал требованиям заказчика.

В качестве такого инструмента был выбран LUI (Live Universal Interface) – многофункциональный конструктор приложений, являющийся собственным программным продуктом компании «Форс Телеком». Он позволяет не только создавать экранные формы к любым прикладным системам, но и разрабатывать дополнительный функционал для давно работающих промышленных систем. Благодаря адаптивному интерфейсу, конечные пользователи воспринимают вновь разработанный функционал как часть уже привычной для них системы. Важно, что стоимость разработки при этом ниже, чем при использовании других инструментальных средств.

Аналитический модуль для ФГИС «Зерно» был разработан за четыре месяца и на текущий момент полностью отвечает всем основным бизнес-потребностям в области аналитических задач оператора системы и МСХ.

«Наша система давно нуждалась в мощном, гибком и универсальном аналитическом инструменте, который позволял бы не только работать с отчетностью, но и оперативно проводить анализ больших объемов данных. Предложенное «Форс» решение отлично справилось с поставленными задачами», – сказал Дмитрий Авельцов, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики».

«Новый аналитический модуль отличают высокое качество разработки, адаптивность и удобство в эксплуатации. По мере появления новых задач расширяются и его функциональные возможности. Разрабатываются новые виды диаграмм, графиков, виджетов и т.д., ширится число интегрированных с ним систем, растет число пользователей. Важность аналитики трудно переоценить, особенно для такой стратегически важной федеральной государственной системы как «Зерно», – сказал Роман Рыкунов, заместитель директора отделения комплексного проектирования информационных систем компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс»).

Среди особенностей созданной при помощи LUI подсистемы можно назвать следующие: прямая загрузка и обновление данных в реальном времени из промышленной базы; доступность разработанных отчетных форм без компиляции и какой-либо сборки; возможность модификации разработанных форм прямо на работающей промышленной базе данных при сохранении полной работоспособности системы; интуитивно понятные языки и принципы работы встроенных универсальных механизмов. Отчетные формы, разработанные на LUI, имеют универсальный базовый набор аналитических функций – группировки данных, кубы, диаграммы, графики и карты.

На текущий момент с помощью LUI создано свыше 15 гибких отчетных форм. Данные для их автоматического формирования поступают из ФГИС «Зерно», ЕФГИС ЗСН (Единая федеральная геоинформационная система земель сельхоз назначения) и АИС «Субсидии АПК». Помимо пользователей этих систем, к модулю уже предоставлен доступ таким органам государственной власти как РОУ АПК, РСХН и ФАС. В ближайшее время планируется предоставить доступ и сотрудникам ФНС.

Инструментальное средство LUI зарегистрировано в Реестре российского ПО и используется в проектах «Форс Телеком» по реализации различного типа систем – от учетных до финансовых.