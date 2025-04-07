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Авельцов Дмитрий
|07.04.2025
|«Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему 1
|04.06.2015
|«Техносерв Консалтинг» разработал ИТ-стратегию для агрохолдинга «Белая птица» 1
Авельцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
|Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
|Белая Птица 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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