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Индексная книга (каталог) CNews*
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Авельцов Дмитрий



07.04.2025 «Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему 1
04.06.2015 «Техносерв Консалтинг» разработал ИТ-стратегию для агрохолдинга «Белая птица» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Авельцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Белая Птица 7 1
Федеральное казначейство России 1797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 309 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2435 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 814 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1874 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10452 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12706 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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