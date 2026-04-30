Власти ищут аудитора, который проверит, как госденьги тратятся на разработку комплектующих

Минпромторг выделил 23,5 млн рублей на поиск аудитора, который проверит, как центры при вузах и НИИ тратят государственные деньги на разработку комплектующих.

Финансирование инженеров

Как выяснил CNews, Минпромторг объявил открытый конкурс на экспертное сопровождение создания и развития центров инженерных разработок. Эти центры создаются на базе образовательных и научных организаций для разработки критически важных комплектующих.

Министерство ищет аудитора и аналитика, который оценит эффективность реализации программы господдержки. Он должен будет определить, насколько успешно центры достигают заявленных результатов, осваивают средства грантов, привлекают внебюджетные средства и выполняют контрольные точки своих программ развития.

Открытый конкурс опубликован на портале госзакупок 29 апреля 2026 г. На эти цели Минпромторг выделил 23,5 млн руб. Контракт продлится до 1 декабря 2028 г.

CNews направил запрос в Минпромторг о текущем и планируемом объеме финансирования центров, и ждет ответа.

Поддержка центров

С 2022 г. ведомство в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие» развивает сеть таких центров инженерных разработок. Они занимаются инжинирингом, исследованиями, разработкой конструкторской документации для производства критически важных комплектующих и др.

Господдержка выделяется на модернизацию инфраструктуры, закупку современного оборудования и ПО, а также развитие кадрового потенциала таких центров. Новый конкурс направлен на то, чтобы проконтролировать, насколько эффективно тратятся эти средства.

Будущий подрядчик обязан будет провести экспертный анализ информации о ходе реализации программ развития центров, эффективность господдержки, включая анализ кассового освоения средств гранта, выполнения обязательств по привлечению внебюджетных средств и объемов услуг, оказанных центрами реальному сектору экономики.

Помимо этого, исполнитель должен провести выездные проверки таких центров. А также создать каталог центров инженерных разработок. Он должен будет содержать информацию о направлениях деятельности, услугах, оборудовании и портфеле заказов каждого центра.

Результаты экспертизы будут использоваться Минпромторгом и другими заинтересованными органами исполнительной власти для формирования и реализации господолитики в области промышленности.