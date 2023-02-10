Оборудование F+ tech стало доступно в «Сиссофте»

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного и аппаратного обеспечения, заключил соглашение об авторизованном партнерстве с российским производителем решений для построения ИТ-инфраструктуры F+ tech. Компания выпускает продукцию сразу по нескольким направлениям, помогая бизнесу реализовать стратегию импортозамещения.

F+ tech производит серверы и СХД, коммутаторы, смартфоны, планшеты, настольные компьютеры, оргтехнику, устройства для сканирования и печати для корпоративных заказчиков. Серверное оборудование F+ tech отличают возможности конфигурации под требования бизнеса, техническая поддержка со стороны производителя.

Партнерство с F+ tech также поможет компании «Сиссофт» оснастить современными планшетами предприятия с большим штатом мобильных сотрудников: логистические центры, склады, маркетплейсы, транспортные узлы. Отдельно стоит упомянуть защищенную линейку смартфонов и планшетов – они герметичны и надежно защищены от влаги и попадания мелких частиц, что значительно расширяет область их применения до производств и строительных участков.

«F+ tech давно работает на рынке, хорошо знает потребности заказчиков и задачи, которые сегодня решает средний и крупный бизнес. Сотрудничество “Сиссофт” и F+ tech вместе с нашей комплексной интеграционной экспертизой поможет большому количеству российских B2B- и B2G-компаний закрыть свои потребности в качественных отечественных инфраструктурных решениях», — сказала Валерия Вишневская, руководитель департамента аппаратных решений «Сиссофт».

Экспертиза сотрудников «Сиссофт» позволяет подбирать и адаптировать необходимое оборудование и устройства под специфические нужды заказчика. Так, решения F+ tech подойдут для предприятий в сфере здравоохранения, ЖКХ, госсектора, нефтегазовой, строительной и образовательной отрасли.

«Наша задача на ближайший год — совместный рост и развитие, расширение присутствия и помощь заказчикам в переходе на отечественное оборудование для построения ИТ-инфраструктур. При выборе партнеров нам важно видеть стандарты работы с клиентами и слышать хорошие отзывы от заказчиков. Компания “Сиссофт” работает на рынке уже 15 лет и заслужила репутацию надежного поставщика, внимательного к любым пожеланиям заказчиков. Уверен, что вместе мы многого достигнем», — сказал Сергей Трюхан, руководитель отдела партнерских продаж F+ tech.