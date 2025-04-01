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Программное обеспечение Right line «Шлюз альтернативных платежей (Bio Коннект)» включено в Реестр российского ПО Минцифры

Решение компании Right line «Шлюз альтернативных платежей» (Bio Коннект) внесено в Реестр российского ПО Минцифры. Решение предназначено для приема платежей через платформу биометрических сервисов (ПБС) НСПК. Об этом CNews сообщили представители Right line.

Программное обеспечение «Шлюз альтернативных платежей» предоставляет финансовым организациям возможность интегрировать оплату с помощью биометрии в свои эквайринговые системы.

Шлюз обеспечивает обработку запросов на платежи и отмены от биометрических терминалов, интеграцию с Платформой биометрических сервисов (ПБС) НСПК, взаимодействие с системами КБС банков и сторонними коммерческими биометрическими системами, а также позволяет запрашивать и привязывать платежные инструменты СБП и карты «Мир», управлять лимитами и устанавливать «Био-пин».

На данный момент уже 27 программных решений компании Right line включены в Реестр российского ПО Минцифры.

Директор департамента платежных систем Михаил Зубакин: «Включение «Bio Коннект» в реестр отечественного ПО подтверждает полное соответствие решения для биоэквайринга требованиям регулятора и является результатом успешной работы всей команды продукта. Примечательно то, что на текущий момент это единственная промышленная система, которая позволяет банкам запустить прием биометрических платежей «из коробки», даже в том случае, если у банка нет собственной КБС».

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