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Right line и «Банк Казани» завершили тестирование «СБП Коннект» для системы кешбэка СБП

Right line, разработчик решений для финансового сектора, сообщает об успешном завершении тестирования решения «СБП Коннект» для сценариев банковских операций «Выплата кешбэка» и «Возврат кешбэка» в Системе быстрых платежей (СБП). Результаты тестов подтвердили полное соответствие решения всем требованиям стандарта ОПКЦ СБП. Испытания взаимодействия проводились в рамках запуска системы моментального кешбэка, анонсированной НСПК в конце 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Right line.

Совместно с банком «Банк Казани» были проведены тестовые испытания в рамках запуска нового сервиса моментального онлайн-кешбэка при оплате товаров и услуг через СБП. Во время тестов проверялась работоспособность решения «СБП Коннект» при выполнении операций СБП B2C «Выплата кешбэка» и СБП C2B «Возврат кешбэка», как со стороны банка плательщика, так и со стороны банка получателя.

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Для успешного внедрения нового сервиса и обеспечения выплат кешбэка банкам необходимо внести определенные технические доработки. Решение «СБП Коннект» от Right line полностью соответствует требованиям ОПКЦ СБП и позволяет банкам реализовать различные сценарии переводов, включая новые – выплату и возврат кешбэка при оплате товаров и услуг через СБП. С введением онлайн-кэшбэка при оплате через СБП пользователи смогут получать моментальные выплаты, которые будут зачисляться на их счет сразу после завершения оплаты.

Директор департамента платежных систем Right line Михаил Зубакин: «Кешбэк в СБП – это новый сервис, который дополнит сценарий C2B-платежей и повысит интерес пользователей к оплате через Систему быстрых платежей. Успешный запуск сценария кешбэка в банке «Банк Казани» в очередной раз подтверждает, что решение «СБП Коннект» соответствует технологическим требованиям НСПК и бизнес-требованиям банков, предлагающих клиентам современные платежные сервисы».

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